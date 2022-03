Marvel's Avengers: crash su PS5, gli autori suggeriscono di resettare i progressi della campagna

La versione PS5 di Marvel's Avengers sta subendo alcun crash, recentemente. Il team è al lavoro su una soluzione ma, nel frattempo, il team di sviluppo suggerisce che per risolvere il problema una soluzione è di resettare i progressi della campagna. Ovviamente questo non cancella i progressi dei personaggi.

Crystal Dynamics ha confermato la presenza di problema nella versione PS5 di Marvel's Avengers il 29 marzo, dopo la pubblicazione della patch 2.3 per il gioco. Il giorno successivo, il team ha affermato di essere al lavoro su una correzione e che sperava di poterla rendere disponibile il prima possibile. Nel frattempo, ha offerto ai giocatori un metodo per risolvere il problema che aveva funzionato in alcuni casi: cancellare i progressi della campagna. Nel caso non lo sappiate, Marvel's Avengers permette di cancellare i progressi della campagna per poter ripetere le missioni. Questa operazione non ha alcun effetto sui punti esperienza, sui progressi dei personaggi e sugli oggetti collezionabili ottenuti fino a quel punto. Semplicemente, il giocatore deve ripetere le missioni della storia in ordine per sbloccarle nuovamente.

Ovviamente, essere costretti a farlo a causa di un bug non è la cosa migliore, ma in ogni caso si tratta solo di una soluzione estrema per chi non vuole attendere l'arrivo di una correzione per Marvel's Avengers. Al momento della scrittura di questa notizia, Crystal Dynamics non ha ancora segnalato la risoluzione del problema.