Marvel's Avengers: la patch 2.3 introduce novità al Tavolo di Guerra e altro

Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato oggi varie novità in arrivo per Marvel's Avengers attraverso la patch 2.3, che sembra essere piuttosto sostanziosa e porterà con sé novità al Tavolo di Guerra e altre cose assortite.

La patch 2.3 di Marvel's Avengers uscirà il 24 marzo 2022 e alcune modifiche sono state rese note: per quanto riguarda la War Table, per esempio, le missioni non cambieranno ogni 15 minuti, bensì le Drop Zone e i Threat Sector saranno sempre disponibili al tavolo in ogni momento, mentre gli Hives compariranno una volta raggiunto il livello di potere richiesto.

Marvel's Avengers, un'immagine con il gruppo insieme a Spider-Man

Nella fattispecie, questi sono i livelli di potere richiesti per accedere alle varie zone del gioco:

Eastern Seaboard - power level 1-25

Pacific Northwest - power level 25-50

Utah Badlands - power level 50-75

Snowy Tundra - power level 75-100

Future Wastelands - power level 100-125

Wakanda - power level 100-140

Anche i Villain Sector risulteranno visibili sulla War Table senza dover intraprendere la catena di missioni collegate, con rotazioni che avverranno su base quotidiana, mentre gli Elite Villain Sector su base settimanale. Diversi altri cambiamenti riguardano poi Vault, stanze HARM e rielaborazioni varie a quest e altre sezioni.

Queste sono le nuove missioni che verranno introdotte dal 24 marzo alla War Table: