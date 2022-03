Elden Ring: scoperto un falso muro che può essere abbattuto, ma solo dopo 50 colpi

In Elden Ring è stata fatta una nuova scoperta inquietante, visto che si tratta di un falso muro che può essere abbattuto ma solo dopo una successione di ben 50 colpi, rendendolo decisamente difficile da scoprire.

In Elden Ring, così come in altri Souls, si incontrano spesso dei muri che possono essere abbattuti: questi sono già di per sé degli elementi ostici perché spesso non offrono nessun indizio sul fatto di poter essere distrutti, aprendo la strada a stanze segrete che tendono a rimanere tali a lungo, a meno che non si ricorra a una guida specifica.



Se però questi muri dovessero richiedere addirittura 50 colpi per esser abbattuti, ecco che allora si aprirebbero altre prospettive inquietanti, visto che la possibilità di scoprire i passaggi diventerebbe minima, costringendo i giocatori a colpire come ossessi per un sacco di tempo delle pareti alla disperata ricerca di eventuali segreti.

La speranza è che quello scoperto di recente sia un easter egg solitario, o forse anche una sorta di bug. Fatto sta che, presso la Volcano Mansion, è presente questo misterioso muro che viene abbattuto dopo una lunga sequenza di 50 colpi circa, che apre la strada a nuove stanze segrete.

Nel caso in cui questo non dovesse essere un caso isolato, la cosa aprirebbe davvero delle prospettive allarmanti, in quanto sarebbe davvero difficile riuscire a scoprire tutti i possibili passaggi segreti dietro a una richiesta di colpi da sferrare così esagerata. Nel frattempo, Elden Ring ha ricevuto ieri la patch 1.03 che ha aggiunto personaggi, quest, contenuti e opzioni, oltre all'update 1.04 correttivo disponibile da oggi.