Elden Ring: la patch 1.03 aggiunge personaggi, quest, contenuti e opzioni al gioco

Elden Ring ha ottenuto nelle ore scorse la sostanziosa patch 1.03 che si presenta decisamente importante nell'economia del gioco, visto che aggiunge personaggi, quest, contenuti e opzioni al fenomenale action RPG di FromSoftware e Bandai Namco.

Vediamo dunque quali sono i cambiamenti e le novità introdotte con questo aggiornamento che porta Elden Ring alla versione 1.03. Tra quelle più interessanti c'è da segnalare intanto un'aggiunta che è stata fortemente richiesta dai fan: la possibilità di registrare nome e punto sulla mappa corrispondenti agli NPC che si incontrano durante l'esplorazione.

Tra le aggiunte rilevanti si registra inoltre un nuovo personaggio, ovvero Jar-Bairn e implementa nuove "fasi di quest" per quanto riguarda le missioni che coinvolgono Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gatekeeper Gostoc, cosa al momento non molto chiara ma che dovrebbe corrispondere ad alcune aggiunte in termini di contenuti, forse tra dialoghi o costruzione delle quest.

Sono inoltre stati aggiunti alcuni NPC evocabili in alcune situazioni e inserite anche alcune musiche per varie zone della mappa aperta, oltre alla correzione di numerosi problemi tecnici nel gioco. Questi sono gli elementi aggiuntivi inseriti dalla patch:

Aggiunta la funzione per registrare nome e posizione di un NPC sulla mappa quando si incontra

Aggiunto l'NPC Jar-Bairn

Aggiunte nuove fasi di quest per Diallos/ Nepheli Loux/ Kenneth Haight/ Gatekeeper Gostoc

Aggiunti alcuni NPC evocabili in varie situazioni

Incrementati gli schemi per oggetti che possono essere imitati usando il Mimic Veil

Aggiunta musica di sottofondo in alcune sezione della mappa aperta

Per tutte le altre caratteristiche della patch 1.03, che sono veramente molte e correggono anche numerosi problemi tecnici, vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento, consultabili a questo indirizzo sul sito ufficiale Bandai Namco.

Ieri abbiamo visto che Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie e che Bandai Namco vuole espanderlo oltre il videogioco.