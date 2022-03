Elden Ring: ecco quanto ha venduto finora, FromSoftware svela i dati

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno svelato i primi dati di vendita di Elden Ring: più di un milione di unità in Giappone, 12 milioni di unità in tutto il mondo, tra formato fisico e digitale. Si tratta di numeri eccellenti, che fanno ben capire le dimensioni attuali del fenomeno creato dall'ultima fatica di Miyazaki e i suoi.

Da notare che il dato, aggiornato al 14 marzo 2022, non è stato esploso, ossia non è stato suddiviso per piattaforme. Comunque sia è davvero indicativo di quanto Elden Ring fosse atteso e della forza d'impatto che ha avuto sul mercato, evidentemente affamato di questo genere di giochi e di un certo tipo di esperienze più di quanto molti non sospettassero.

Come presidente e CEO di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki ne ha approfittato per ringraziare i fan, il cui supporto è stato definito invalutabile: "Fa impressione vedere quanta gente sta giocando a Elden Ring. Vorrei ringraziarvi di cuore a nome di tutto il team di sviluppo. Elden Ring è basato su una storia mitologica scritta da George R. R. Martin. La nostra speranza è che i giocatori si sentano liberi quando si avventurano nel suo vasto mondo, esplorando i suoi molti segreti e affrontando i suoi tanti pericoli. Grazie per il vostro continuo supporto."

Anche Yasuo Miyakawa, il CEO di Bandai Namco, ha festeggiato i risultati di Elden Ring ringraziando i fan e dichiarandosi fiero di essere stato coinvolto nel progetto, annunciando poi che il brand sarà espanso oltre il videogioco, entrando nella vita quotidiana di tutti. Chissà cosa avrà voluto dire.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S e PS5. Per saperne di più, leggete la nostra recensione.