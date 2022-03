Naruto: il cosplay di Tsunade di loza.music è pronto a perdere tutto

La serie giapponese Naruto presenta molti personaggi femminili che sono entrati nei cuori degli appassionati, ma Tsunade è uno dei più amati in assoluto, come dimostra questo cosplay realizzato da loza.music con grande maestria, in cui la nostra sembra essere pronta a perdere tutto giocando a carte.

Il cosplay mostra Tsunade intenta a giocare una carta, in un ambiente tipicamente giapponese. Evidentemente è sera e la nostra, come da tradizione, ha alzato un po' troppo il gomito. Oltre al costume e alla pettinatura, decisamente riusciti, l'opera di loza.music è eccellente anche dal punto di vista della scenografia, con Tsunade che viene calata in un ambiente giapponese fino al midollo, curatissimo anche a livello di illuminazione.

Evidentemente c'è anche la mano di un fotografo professionista dietro a questo bello scatto.

Tsunade è uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, specializzata nelle arti mediche. La sua storia viene lungamente raccontata nel corso della serie, con risvolti spesso drammatici. Riassumere la sua vita non è lo scopo di questa notizia, ma è chiaro che se siete dei fan di Naruto dovreste conoscerla molto bene.