Elden Ring: Bandai Namco vuole espanderlo oltre il videogioco

Bandai Namco è talmente soddisfatta del successo globale di Elden Ring da voler espandere il marchio andando oltre il videogioco. A dirlo è stato Yasuo Miyakawa, il CEO dell'editore, nel comunicato in cui è stato annunciato che l'ultima fatica di FromSoftware ha venduto 12 milioni di copie. Leggiamo: "ELDEN RING è un nuovo e straordinario GDR d'azione co-sviluppato da FromSoftware e BANDAI NAMCO Entertainment, che ha già superato i 12 milioni di unità vendute nel mondo. Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i nostri fan che hanno scelto di giocare a ELDEN RING. Sono davvero lieto di essere stato coinvolto nello sviluppo di un gioco tanto meraviglioso quanto fantastico insieme a FromSoftware, sotto la guida del direttore Miyazaki e con George R. R. Martin.

Creare ELDEN RING per superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo ha richiesto molto impegno. E con lo stesso obiettivo, ora ci impegneremo a espandere il marchio oltre al gioco stesso portandolo nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e coinvolgimento attraverso l'intrattenimento, così da poterci avvicinare e connetterci meglio ai nostri fan in tutto il mondo."

Miyakawa non ha spiegato cosa intende per "espandere il marchio", ma è facile immaginare che un prodotto di così successo abbia davvero moltissime possibilità davanti a sé. Ad esempio potrebbe diventare una serie anime, oppure una serie TV con attori in carne e ossa. Naturalmente c'è la possibilità che se ne traggano manga, romanzi e che arrivi una massiccia quantità di merchandise.

Insomma, l'unico limite è l'immaginazione di chi gestisce la proprietà intellettuale in questo momento, considerando che 12 milioni di copie sono solo le vendite iniziali e che la cifra complessiva è inevitabilmente destinata a crescere.