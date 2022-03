DOOM, l'originale, si svolge a marzo 2022, ma per ora i demoni non hanno ancora distrutto la Terra

DOOM si svolge oggi. Anzi, oggi è già tardi visto che è successo tutto ieri, 15 marzo 2022. Ossia, il DOOM originale, quello dei primi anni '90, quando in id Software c'erano ancora tra gli altri John Carmack e John Romero, è ambientato a marzo 2022. Fortunatamente per ora di demoni non se ne sono visti in giro per il pianeta, anche se alcuni esseri umani non li fanno certo rimpiangere.

Molti saranno stupiti di sapere che DOOM avesse una storia, ma è proprio così. Il mese di arrivo dei demoni in realtà si ricava dal manuale del port del gioco per Super Nintendo, in cui, sulla copertina, veniva indicato proprio il 15 marzo 2022 come il giorno in cui tutto ha avuto inizio.

Considerando che all'epoca molti credevano che il mondo sarebbe finito nel 2000, ossia durante l'ultimo anno del vecchio millennio, la stima di id Software, o di chiunque abbia scritto il manuale, era fin troppo ottimistica. Naturalmente si tratta di una piccola curiosità legata a un titolo importantissimo per la storia del medium videoludico, nondimeno fa impressione vedere certe date delle opere fantascientifiche, considerate remote all'epoca della loro pubblicazione, diventare improvvisamente presente. Fa sentire davvero vecchi, in particolare chi c'era già da allora.