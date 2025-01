Doom è stato fatto girare in un file PDF, con cui potete giocare anche subito

L'utente Github ading2210, che si definisce uno studente delle superiori con la passione per lo sviluppo web, la cybersecurity e la programmazione, ha pubblicato un PDF dentro cui non troverete testi o immagini, ma Doom stesso. In bianco e nero, decisamente poco fluido , ma è proprio lui. Naturalmente stiamo parlando della versione originale, quella del 1993 sviluppata da John Carmack e gli altri fondatori di id Software.

Come saprete, nel corso degli anni si è sviluppata una vera e propria ossessione da parte della scena degli appassionati di far girare Doom praticamente ovunque . L'ultimo miracolo è quello di poterci giocare in un file PDF . Sì, avete capito bene.

Come giocare

Giocarci è davvero molto semplice. Andate sulla pagina di doom.pdf su Github e scorrete fino a trovare il collegamento del file doom.pdf, che potete scaricare semplicemente cliccandoci sopra. Apritelo quindi in un browser basato su Chromium, come Chrome di Google o Edge di Microsoft (aprendolo con Adobe Acrobat Reader o altri programmi simili non funziona) per trovarvi di fronte al classico menù del gioco, solo in bianco e nero. Ora avete due modi per provarlo: usare i tasti integrati direttamente nel file PDF, o cliccare sul box "Type here for keyboard controls" e usare la configurazione WASD.

Doom in PDF è un'esperienza affascinante

Nemmeno a dirlo, questo non è il modo migliore di giocare a Doom. Del resto non lo era nemmeno giocarci sul tasto di una tastiera o in un CAPTCHA, ma volete mettere la bellezza di sapere che è possibile farlo?