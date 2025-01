Il gioco Xbox misterioso del Developer Direct appartiene a una serie giapponese?

Stando a quanto riferito dal giornalista Jez Corden, il gioco Xbox misterioso del Developer Direct appartiene a una leggendaria serie giapponese e il suo annuncio probabilmente entusiasmerà gli utenti.

"C'è anche un quarto gioco misterioso e non vi anticiperò di che si tratta, ma le nostre fonti indicano che sia il nuovo episodio di una leggendaria serie giapponese che vanta decenni di storia e dovrebbe rendere i fan felici", ha scritto Corden.

"In effetti Microsoft ha ricevuto negli ultimi tempi un forte supporto in Giappone da parte di studi come Square Enix per Final Fantasy, HoYoverse per Genshin Impact e SEGA / Atlus per Persona, e abbiamo la sensazione che questo titolo contribuirà a portare avanti il trend."