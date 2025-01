Disponibile la demo di Boulder Dash 40th Anniversary, il titolo che celebra i 40 anni della celebre serie

Anche Boulder Dash ha compiuto 40 anni . Per festeggiare, BBG Entertainment aveva previsto di lanciare Boulder Dash 40th Anniversary per la fine del 2024 (l'originale fu pubblicato originariamente nel 2024), ma non ce l'ha fatta, rimandando il lancio al 2025. Nel frattempo ha pubblicato la demo ufficiale , che consente di provarlo su PC. Il gioco sarà lanciato anche su Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch.

Scaricare la demo

Boulder Dash è un gioco d'azione con forti elementi da puzzle game scritto dai canadesi Peter Liepa e Chris Gray. Vedeva i giocatori guidare Rockford all'interno di alcune miniere, dove doveva raccogliere dei diamanti evitando massi e nemici.

In Boulder Dash 40th Anniversary ci sarà anche la grafica dell'originale

Boulder Dash 40th Anniversary vanta un motore completamente riprogettato che ricorda da vicino quello originale degli anni ottanta; 60 livelli tratti dalle versioni originali di BOULDER DASH I, II e III; 4 nuovi mondi mai visti prima; 80 livelli completamente nuovi, bilanciati e perfezionati; una grande varietà di nuovi oggetti e ostacoli unici, tra cui muri che crescono, porte bloccate e molto altro; il kit di costruzione per creare, condividere o scaricare i livelli di altri giocatori; supporto per le classifiche online e una hall of fame; stile visivo distintivo che mira a fondere le combinazioni di colori originali con temi contemporanei; opzione per selezionare e giocare con uno dei tre eroi principali, ciascuno realizzato in linea con la visione originale del gioco.

Per scaricare la demo non vi resta che andare su Steam.