Horizon Forbidden West: patch 1.08 disponibile, cambiamenti e correzioni di problemi

Horizon Forbidden West continua il suo percorso di evoluzione attraverso un rilascio piuttosto intenso di patch correttive, come dimostra il rilascio in queste ore della nuova patch 1.08, destinata a sistemare diversi problemi emersi nel gioco, soprattutto in termini di bug e imperfezioni varie.

Dopo la patch 1.07 che migliorava le performance e altre caratteristiche, l'aggiornamento di oggi sembra più incentrato sulla correzione di problemi standard, come diversi bug che evidentemente affliggono varie quest all'interno del gioco.

Le note ufficiali della patch, disponibili a questo indirizzo, presentano infatti un lungo elenco di correzioni applicate soprattutto a singoli momenti di Horizon Forbidden West, tra quest principale e secondarie. Tra queste, troviamo diverse soluzioni per bug che potevano risultare decisamente nefasti nella progressione del gioco, tra scomparsa di elementi, blocchi, scomparsa di personaggi ed elementi e vari altri inconvenienti rilevati in queste prime settimane dal lancio.

In termini più generali, oltre ai vari interventi sulle singole quest, la patch 1.08 corregge anche alcuni problemi grafici e migliora le scene d'intermezzo, oltre a caratteristiche delle ombre e delle nuvole, inoltre migliora le performance e lo streaming dei dati, in base a quanto riferito da Guerrilla Games, ma vi rimandiamo alla pagina del subReddit ufficiale per conoscere tutti i cambiamenti.

Nel frattempo, è emerso che Horizon Forbidden West è il miglior lancio su PS5 ad oggi in USA.