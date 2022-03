Horizon Forbidden West, patch 1.07 disponibile: migliora performance, photo mode, altro

Horizon Forbidden West ottiene la patch 1.07, disponibile in queste ore e destinata a migliorare alcuni aspetti dell'esclusiva PS5 e PS4 da parte di Guerrilla Games, tra performance, modalità foto e aggiustamenti vari.

Il team sta lavorando in particolare su diversi problemi segnalati dagli utenti come glitch e artefatti grafici, in questo caso con un intervento che dovrebbe aver risolto alcuni di questi inconvenienti nella modalità Performance: si tratta di alcuni miglioramenti alla vegetazione e un miglioramento della stabilità, mentre proseguono le indagini sui problemi di shimmering, sharpening e saturazione che sono stati rilevati.



Questi ultimi riguardano particolari artefatti grafici che risultano in effetti visibili soprattutto sullo scenario in determinate situazioni di gioco, particolarmente nella modalità Performance, a quanto pare. Tra le altre novità, gli sviluppatori hanno inserito un'opzione "Always Off" per armi e munizioni, strumenti e pozioni nelle impostazioni Custom dell'HUD.

Inoltre, è stata effettuata una correzione per parlare con Porguf nella quest secondaria "Breaking Even", oltre a diverse altri aggiustamenti applicati, come una grande quantità di miglioramenti e opzioni inseriti nella modalità Foto.

Per le note complete della patch 1.07 di Horizon Forbidden West vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Reddit a questo indirizzo, visto che si tratta veramente di tanti cambiamenti effettuati. Dopo la patch 1.06 prosegue dunque il lavoro di Guerrilla a supporto del gioco, nel frattempo è emerso che solo il 13% dei giocatori lo ha completato finora.