Horizon Forbidden West: solo il 13% dei giocatori lo ha completato su PS5 e PS4

Solo una piccola percentuale di giocatori PS5 e PS4, poco meno del 13%, ha completato tutte le missioni principali di Horizon Forbidden West e visto i titoli di coda, nonostante siano passate tre settimane dal lancio.

Questo interessante dato è stato segnalato dalla redazione di PushSquare, sulla base dei dati relativi ai trofei sbloccati dai giocatori durante le loro avventure nell'Ovest Proibito, dai quali apprendiamo che solo il 12,9% dei giocatori PS5 ha completato Horizon Forbidden West, mentre su PS4 il tasso di completamento è del 12,4%.

Horizon Forbidden West, un'immagine promozionale

Non si tratta in ogni caso di un dato allarmante. Horizon Forbidden West è un gioco vasto e pieno di cose da fare, dunque è più che naturale che i giocatori stiano procedendo con calma prima di arrivare ai titoli di coda, anche perché non tutti hanno a disposizione tante ore da investire giornalmente in un gioco.

C'è anche considerare inoltre che Horizon Forbidden West è uscito in un periodo piuttosto affollato di uscite di grandissimo spessore, tra cui citiamo Dying Light 2: Stay Human, Gran Turismo 7 ed Elden Ring, dunque magari in tanti stanno dividendo il proprio tempo libero su più di un gioco alla volta. Per non parlare del fatto che, come abbiamo avuto modo di discutere nel Parliamone di oggi, a prescindere dal genere e dalla difficoltà, spesso e volentieri circa la metà dei giocatori non completa i giochi che acquista.

E voi, avete già visto i titoli di coda di Horizon Forbidden West? O state ancora esplorando in lungo e largo l'Ovest Proibito? Fatecelo sapere nei commenti.