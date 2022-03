Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, video di gameplay con i primi minuti

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok si mostra con un video di gameplay pubblicato da IGN, che include i primi minuti della campagna della nuova espansione.

Se avete letto la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, saprete che ci troviamo di fronte a un'avventura affascinante ma con un paio di problemi importanti.

Il filmato è stato in realtà editato: c'è la fase introduttiva in cui Odino e Frigg si dirigono verso la fortezza di Surtr nella speranza di liberare loro figlio Baldr, quindi un furioso boss fight in cui però l'Havi ha la peggio.

Dopodiché nel gioco Eivor si risveglia, ma quella parte è stata tagliata in favore della continuità, e dunque torniamo su Odino che viene salvato da due nani: gli stessi che poco dopo gli doneranno il bracciale Predatore di Hugr, che dona al protagonista nuovi poteri.

L'Alba del Ragnarok sarà disponibile per i possessori di Assassin's Creed Valhalla a partire da domani, al prezzo di 39,99€, nelle versioni PC, PS5, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.