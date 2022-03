Horizon Forbidden West: patch 1.06 disponibile, vediamo i cambiamenti apportati

Guerrilla Games ha rilasciato la patch 1.06 di Horizon Forbidden West, un aggiornamento che apporta parecchi cambiamenti al gioco e va a correggere varie problematiche rilevate, come riferito nelle note ufficiali che sono alquanto ampie.

Potete trovare l'elenco completo delle caratteristiche della patch 1.06 a questo indirizzo, sul subReddit ufficiale di Horizon Forbidden West, mentre ci limitiamo qui a riportare alcune delle modifiche più sostanziali, che riguardano soprattutto la correzione di alcuni bug e crash rilevati dai giocatori sulla versione attuale del gioco.

In particolare, si tratta di numerosi aggiustamenti alla quest principale, per esempio per quanto riguarda i blocchi rilevati nella missione "Reach for the Stars", particolarmente martoriata dai bug stando a quanto riferito nelle note, che riportano quattro momenti critici che dovrebbero essere stati corretti per la medesima missione.

Le altre missioni corrette sono Death's Door, che poteva comportare problemi al caricamento del Respawn, The Dying Lands e due aggiustamenti specifici per The Broken Sky ad alcuni problemi che impedivano la corretta progressione, ma ci sono anche altre missioni coinvolte nei fix di questo aggiornamento.

Corrette anche diverse side quest come The Blood Choke, The Promontory, The Wound in the Sand e A Tribe Apart, così come diversi aggiustamenti sono stati applicati alle attività all'interno dell'open world.

Tra le altre correzioni ci sono elementi modificati all'interfaccia utente e numerose correzioni alla grafica, soprattutto per quanto riguarda i pop-in rilevati, l'effetto blur e altri artefatti che potevano emergere nel gameplay, oltre alla correzione di alcuni problemi di stabilità.

Sono comunque veramente tanti gli elementi corretti, come dimostrato dalle note ufficiali, mentre altri restano da aggiustare, in base a quanto riferito da Guerrilla Games, nei prossimi update. Nel frattempo, vi rimandiamo ancora una vota alla recensione di Horizon Forbidden West per conoscerlo meglio.