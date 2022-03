Gran Turismo 7, video confronto fra PS5, PS4 Pro e PS4: che differenze ci sono?

Con la caduta degli embarghi su Gran Turismo 7 arrivano anche le prime analisi tecniche sulla nuova simulazione di auto da parte di Polyphony Digital, in questo caso con un video confronto tra le versioni PS5, PS4 Pro e PS4 base per vedere eventuali differenze.

Autore del confronto è ElAnalistaDeBits, che come al solito non effettua un'analisi molto approfondita come fanno solitamente altre rubriche tecniche ma fornisce comunque un ottimo confronto diretto tra le diverse versioni del gioco poste una accanto all'altra, in modo da avere idea in maniera diretta e a colpo d'occhio delle differenze.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Gran Turismo 7 ha una risoluzione di 2160p, ovvero il 4K nativo, su PS5 a 60 fps (30 fps nei replay con ray tracing attivato), mentre su PS4 Pro raggiunge i 1800p a 60 fps e su PS4 base va a 1080p e 60 fps. In tutti e tre i casi, non sembra presenta alcuna forma di risoluzione dinamica, dunque il gioco mantiene la risoluzione riferita come nativa.

Le performance possono calare in tutte e tre le versioni durante la pioggia o in situazioni più intense come quando sono presenti 20 veicoli vicini, rimanendo comunque accettabili.

Il confronto è stato effettuato con la patch 1.04 applicata e lo youtuber rende noto che su PS5 è possibile selezionare tra Performance e Ray Tracing, ma quest'ultimo viene applicato solo ai riflessi nella modalità Foto, in alcuni menù e nell'inquadratura cinematografica durante i replay, mentre durante il gameplay le impostazioni grafiche sono le stesse in entrambe le modalità.

Impressionante il confronto fra i tempi di caricamento: mentre le versioni PS4 e PS4 Pro impiegano circa 40 secondi a caricare una corsa, su PS5 sono necessari solo 2 secondi per iniziare la gara. Per il resto, le differenze in termini di grafica riguardano la distanza visiva, l'aumento delle geometrie, shadow filtering e ambient occlusion su PS5, così come un incremento di vegetazione ed elementi sullo schermo, oltre al supporto per DualSense.

Oggi abbiamo visto anche i primi voti per il gioco, ma se non l'avete ancora fatto correte a leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7.