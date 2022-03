Netflix acquisisce il team Next Games per 65 milioni di euro

Netflix ha annunciato nelle ore scorse di essere in trattativa avviata per l'acquisizione di Next Games, un team di sviluppo finlandese specializzato finora soprattutto nello sviluppo di videogiochi mobile, che diventerà dunque un asset strategico per la compagnia nella sua espansione nel mondo videoludico.

Come dimostrato anche in precedenza, Netflix non sembra avere intenzione di dedicarsi ad acquisizioni di grande spessore, preferendo piuttosto scegliere studi più piccoli ma funzionali per i propri progetti in esclusiva, probabilmente legati in buona parte alle proprietà intellettuali già in possesso della piattaforma video.

Dopo l'acquisizione di Night School Studio, dunque, arriva anche quella di Next Games, team fondato nel 2013 che finora si è dedicato ai giochi su smartphone e simili. Da notare, peraltro, che sembra decisamente specializzato sui titoli live service e simili, considerando che buona parte dei ricavi registrati negli ultimi anni derivano da microtransazioni.

L'acquisizione è in fase di elaborazione e dovrebbe concludersi a breve, con un esborso totale di circa 65 milioni di euro da parte di Netflix, dunque siamo decisamente lontani dalle maxi-operazioni che abbiamo visto in altri casi, prima fra tutte l'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft per quasi 70 miliardi di dollari. Questo dovrebbe garantire un ulteriore gettito di giochi all'interno del catalogo integrato nell'abbonamento video di Netflix, al momento legati esclusivamente alle piattaforme mobile.