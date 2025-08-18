0

Gran Turismo 7 svela la nuova Vision Gran Turismo Concept: a questo giro è una Corvette

Gran Turismo 7 collabora con i grandi marchi per realizzare delle auto della serie Vision Gran Turismo Concept e a questo giro a proporre il proprio design è Chevrolet.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/08/2025
Gran Turismo 7 ha svelato il prossimo mezzo della serie Vision Gran Turismo Concept: questa volta è Chevrolet ha realizzarlo e il risultato è la Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept presentata dal produttore come la fonde di ispirazione per "il linguaggio del design del brand per gli anni a venire".

È stato anche pubblicato un trailer che potete vedere poco sotto.

Il trailer della Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept

La Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept è realizzata con fibra di carbonio per minimizzare il peso del veicolo: questo, sommato alla limitata altezza, concede una maggiore stabilità e trazione.

Il veicolo monta due motori elettrici e due motori V8 gemelli pensati per le gare di resistenza. L'abitacolo stesso è stato pensato con tale obiettivo, con supporti per la testa e il collo che massimizzano il comfort anche nel caso vi siano forti accelerazioni orizzontali in curva.

Gran Turismo 7 apre una pagina web con il database completo delle oltre 500 auto disponibili Gran Turismo 7 apre una pagina web con il database completo delle oltre 500 auto disponibili

Non ci sono purtroppo informazioni riguardo a quando sarà disponibile all'interno di Gran Turismo 7, ma ricordiamo che l'aggiornamento 1.61 del videogioco è arrivato il 23 luglio (con nuove auto, potenziamenti per GT Sophy e non solo), di conseguenza possiamo aspettarci che qualche nuovo contenuto sia previsto per le prossime settimane.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile per PS4 e PlayStation 5.

