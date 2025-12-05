Alcuni giocatori di Gran Turismo 7 hanno comprato il DLC sbagliato invece del Power Pack

Per chi non lo sapesse, ieri Polyphony Digital e Sony hanno lanciato il Power Pack , un'espansione a pagamento di Gran Turismo 7 che introduce una nuova modalità omonima, vetture aggiuntive, nuove gare e l'IA Sophy 3.0. Il pacchetto include inoltre un bonus consistente: 5 milioni di crediti in-game , un'aggiunta generosa se si considera che il prezzo del DLC è di 29,99 euro, la stessa cifra richiesta per acquistare separatamente la medesima quantità di crediti.

Occhio a quale pacchetto acquistate

Proprio questo bonus sembra aver generato confusione: dato che il Power Pack e il pacchetto singolo da 5 milioni di crediti hanno lo stesso prezzo, alcuni utenti hanno selezionato per sbaglio quest'ultimo.

A sinistra il Power Pack, a destra il pacchetto da 5 milioni di crediti

Se da un lato il fatto che il pacchetto di crediti fosse messo in evidenza nella dashboard di PS5 al posto del DLC può trarre in inganno, dall'altro è plausibile che l'errore sia stato favorito dalla fretta e dalla distrazione degli utenti. Un esempio è il video del canale SuperGT qui sotto (minuto 11:34), dove lo streamer, preso dall'entusiasmo di acquistare il Power Pack al momento del lancio, ha cliccato senza leggere con attenzione titolo e descrizione del prodotto.

Su Reddit c'è chi ammette di essere stato semplicemente sbadato, mentre altri accusano Sony di una strategia subdola per spingere le vendite. Alcuni utenti, inoltre, hanno riferito di aver ottenuto un rimborso dopo aver spiegato l'errore all'assistenza.

"Ero impaziente di giocare a questo DLC e proprio quando è uscito, alle 9 del mattino, sulla schermata principale della PS5 è comparso il pacchetto da 5 milioni di crediti a 30€. Ho pensato fosse il DLC. Ovviamente non lo era, ma ero troppo ansioso per leggere con attenzione e ho sbagliato. Proverò a chiedere il rimborso, ma almeno ho imparato che bisogna leggere bene prima di comprare qualsiasi cosa", ha raccontato un utente, aggiungendo poi: "Ho contattato il supporto appena hanno aperto e mi hanno rimborsato in 5 minuti dopo aver fornito alcune informazioni."

In ogni caso, se siete intenzionati ad acquistare il Power Pack, fate attenzione: assicuratevi di selezionare il DLC corretto!