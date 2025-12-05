Suda51 vorrebbe aggiornare Michigan: Report from Hell, uno dei primi giochi del suo studio

Goichi Suda, meglio conosciuto come Suda51 , vorrebbe riportare in vita uno dei primi giochi del suo studio di sviluppo, Grasshopper Manufacture. Si tratta di Michigan: Report from Hell e fu pubblicato nel 2004 su PlayStation 2. L'autore giapponese ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata VGC, in cui ha toccato diversi argomenti relativi al passato e al futuro di Grasshopper.

Chiaramente ispirato a Silent Hill, ma anche a The Mist di Stephen King, come ammesso dallo stesso Suda51, in Michigan: Report from Hell il giocatore controlla un cameraman a caccia di informazioni su di un incidente aereo, avvenuto nel Lago Michigan, cercando di capire anche come mai Chicago è completamente avvolta dalla nebbia.

Il giocatore può decidere cosa filmare e viene valutato di conseguenza, con punti assegnati per "Suspense" (riprese ben riuscite di eventi interessanti), "Erotic" (riprendere sotto le gonne, puntare la telecamera su riviste pornografiche) e "Immoral" (filmare cittadini attaccati dai mostri invece di aiutarli). Il gioco tiene traccia del comportamento del giocatore e offre finali multipli a seconda della qualità delle riprese e della moralità delle sue decisioni.

Suda51 ideò il concept del gioco, di cui fu producer. Contemporaneamente stava sviluppando Killer 7, considerato uno dei suoi capolavori. Il gioco fu pubblicato in Giappone da Spike (oggi Spike Chunsoft) e arrivò anche in Europa a opera di 505 Games, pur in un numero limitatissimo di copie.

"Per quanto riguarda Michigan, è qualcosa che vorrei sicuramente rivisitare o riportare in qualche forma, prima o poi", ha dichiarato l'autore, rispondendo a una domanda sulla diffusione delle telecamere nell'epoca moderna. "E quindi, se possibile, spero di poter parlare con Spike Chunsoft e renderlo realtà in qualche modo, si spera prima che poi. Ma sì, è qualcosa a cui penso di tornare da un po'."