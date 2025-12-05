4

Yakuza 0 Director’s Cut sta arrivando su PS5: prenota la tua copia al prezzo minimo garantito

Su Amazon, in vista dell'imminente uscita di Yakuza 0 Director's Cut, è possibile prenotare la tua copia per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/12/2025
Manca poco ormai all'uscita di Yakuza 0 Director's Cut per PlayStation 5 dopo aver debuttato inizialmente su Switch 2. Su Amazon, per chi ancora non l'avesse fatto, è possibile prenotare una copia al prezzo di 49,99€. Puoi effettuare la prenotazione del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Yakuza 0 Director's Cut offre un ritorno spettacolare alla Tokyo del 1988, arricchito da nuovi contenuti che espandono la storia e l'azione del titolo originale. Nei panni di Kazuma Kiryu e Goro Majima, i giocatori possono affrontare orde di nemici sfruttando tre distinti stili di combattimento per ciascun protagonista..

Ulteriori dettagli sul gioco

Yakuza 0 non è solo combattimento: la ricostruzione del Giappone del 1988 è un tripudio di vita notturna, luci al neon e attività secondarie. Discoteche sfavillanti, sale giochi SEGA, freccette, karaoke e club cabaret offrono un'infinità di svaghi che catturano perfettamente l'atmosfera decadente e vibrante dell'epoca.

La Director's Cut arricchisce ulteriormente l'esperienza presentando retroscena inediti sugli eventi principali e approfondendo la storia personale di vari personaggi. A completare il pacchetto arriva la modalità online multigiocatore Raid luci rosse, nella quale è possibile collaborare o competere con gli amici scegliendo tra ben 60 personaggi giocabili, affrontando ondate di nemici in sfide sempre diverse e frenetiche. Puoi scoprirne di più dando un'occhiata alla nostra recensione della versione Switch 2.

