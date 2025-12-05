Il nuovo trailer del GDR Esoteric Ebb svela il periodo di uscita su Steam

Il titolo si presenta come un "Disco-like" con combattimenti a turni , ambientato in un mondo fantasy dalle tinte post-arcanepunk. Il giocatore veste i panni di un chierico arcanista e funzionario governativo incaricato di indagare sull'esplosione di una sala da tè. L'indagine si trasforma presto in un coinvolgimento diretto in eventi politici e misteriosi che scuotono la città di Norvik, alla vigilia di un'elezione destinata a ridefinire gli equilibri di potere.

Christoffer Bodegard e il publisher Raw Fury hanno annunciato che il GDR isometrico Esoteric Ebb sarà disponibile su Steam nella primavera del prossimo anno . Contestualmente è stato pubblicato anche un trailer inedito, visibile qui sotto.

Situazioni assurde, incontri imprevedibili e lanci di dadi

La narrazione di Esoteric Ebb è fortemente ramificata: ogni dialogo, scelta, alleanza o tradimento può avere conseguenze significative e spesso imprevedibili, costringendo il giocatore a confrontarsi con dilemmi morali, influenze politiche, situazioni surreali e poteri magici capaci di alterare la realtà.

Il gameplay richiama da vicino l'esperienza di un GDR da tavolo. Il destino è affidato ai dadi, con le abilità del personaggio che si manifestano attraverso tiri in grado di determinare l'esito di azioni, conversazioni e scontri. Ogni decisione intrapresa dal giocatore può avere ripercussioni più o meno rilevanti sullo sviluppo della storia, rendendo ogni partita unica e imprevedibile.