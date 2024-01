Esoteric Ebb è Disco Elysium fuso a Baldur's Gate, per chi ama veramente i GDR

Quando affermiamo che Esoteric Ebb è un GDR, cosa intendiamo esattamente? La risposta è semplice: Esoteric Ebb è Disco Elysium sommato a Baldur's Gate . Non è mai bello semplificare i discorsi in questo modo, ma se volete subito avere un'idea di cosa vi aspetta, questo è il modo migliore per capirlo.

Il concetto di GDR è ampio se non forse anche abusato , soprattutto in ambito videoludico. Final Fantasy è un GDR (o JRPG), Kingdom Hearts è un GDR (d'azione), Dark Souls è un GDR (ma è più chiaro definirlo soulslike), Baldur's Gate è un GDR (o CGDR) e Disco Elysium è un GDR.

Esoteric Ebb: chi, dove, perché

Il nostro chierico di Esoteric Ebb parte da un mortuario dove vengono anche conservate le mele: non è igienico!

Esoteric Ebb è un gioco di ruolo fantasy, ispirato ufficialmente a Disco Elysium, Planescape Torment e Baldur's Gate. Noi siamo un chierico arcanista (non potete scegliere la classe, narrativamente il personaggio ha un background preciso) e siamo appena stati ripescati da un fiume. Probabilmente eravamo morti o forse no, ma nella demo non si arriva a indagare su questo "dettaglio". Abbiamo però una missione: indagare sull'esplosione di una sala da tè. Non è però tutto, perché la città al centro del gioco - Norvik - è nel pieno di una rivoluzione politica, con i vari partiti che per la prima volta nella storia cercano il potere con un'elezione. Da che parte staremo? Dell'aristocrazia magica? Dei borghesi arricchiti? Del proletariato?

In Esoteric Ebb sin dal primo istante ogni elemento tipico del fantasy - razze, creature magiche, poteri arcani... - si inserisce in un commentario sociale che non può non avvicinarsi prepotentemente alla realtà, rendendo Norvik una versione colorata, un po' folle e soprattutto molto interessante dell'Europa del novecento, sempre sull'orlo della rivoluzione. E noi potremo far pendere l'ago della bilancia in una direzione, chiaramente.

Le nostre stesse statistiche - che scegliamo prima di iniziare la partita - ci parlano nella testa in stile Disco Elysium: Forza, Destrezza, Intelligenza e via dicendo hanno tutte una propria opinione sulla situazione politica e culturale di Norvik, oltre a commentare su quanto accade dandoci informazioni utili se il loro valore è superiore alla difficoltà del contesto.

I dialoghi, nel loro mix tra statistiche parlanti e botta e risposta con il nostro interlocutore, fluiscono perfettamente. In meno di un'ora abbiamo subito chiaro cos'è Norvik, quali fazioni si scontrano tra loro, qual è la nostra missione principale e che tipo di mondo fantasy abbiamo di fronte, ritrovandoci subito immersi tra dispute di nani comunisti, orchi reazionari e avvocati demonici che sono pronti a parlarci per dieci minuti delle implicazioni legali della resurrezione (no, non assolve i vostri crimini) mostrando un lato "super nerd" di DnD che diverte sempre. Perché sì, Esoteric Ebb è DnD 5e nella struttura, soprattutto magica, al punto che temiamo possa rischiare una chiamata dagli avvocati di Wizards of the Coast.

Il nostro personaggio può equipaggiare vari oggetti per ottenere bonus (e malus) alle statistiche

Il punto fondamentale, però, è che ogni singola riga di testo (in inglese) è estremamente interessante e ben scritta, in alcuni istanti ci faceva ridere, in altri momento eravamo con i nervi tesi per una situazione pericolosa e poco dopo eravamo affascinati dall'esoterismo di alcuni personaggi misteriosi (cercate l'elfo druido). Esoteric Ebb ha una storia di almeno duemila anni alle spalle e, sebbene sia difficile tenere a mente tutti i nomi di luoghi, antiche divinità, ere e via dicendo, è subito chiaro che con il giusto spazio e tempo potrebbe emergere un mondo fantasy molto interessante.