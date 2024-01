PS4 ha venduto più giochi di Xbox Series X|S in Europa nel 2023

Non è tutto: il modello legato agli abbonamenti a Xbox Game Pass va inevitabilmente a limitare le vendite dei giochi a prezzo pieno , specie quelli first party presenti nel catalogo del servizio dal day one. Inoltre PS4 è cresciuta del 671% in Europa nel 2023, mentre Xbox Series X|S è calata del 18%.

PS4 ha venduto più giochi di Xbox Series X|S nel corso del 2023 in Europa, stando alle rilevazioni effettuate da GSD e riportate da GamesIndustry.biz, che mette in cima alla classifica software il PC.

Il PC domina

Gaming su PC

Come detto, è il PC la piattaforma che ha venduto più giochi in Europa nel 2023, con ben 182 milioni di copie e un aumento dell'1,7% su base annua. A seguire troviamo PS5, Nintendo Switch, PS4 e Xbox Series X|S, come anticipato.

Per quanto riguarda invece il nostro paese, EA Sports FC 24 è stato il gioco retail più venduto in Italia nel 2023 ma anche in Europa, seguito da Hogwarts Legacy, FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 3 e Grand Theft Auto V.