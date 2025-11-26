Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 si potranno aggiornare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S

A quanto pare gli utenti che possiedono già i giochi in questione su PS4 o Xbox One potranno aggiornare Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 alle versioni PS5 o Xbox Series X|S pagando una cifra ridotta per l'upgrade o addirittura ricevendolo in maniera gratuita.
SEGA ha annunciato i prezzi degli aggiornamenti in questione, per il momento esprimendoli soltanto in dollari:
- Yakuza 0: Director's Cut: 14,99$ (anche per la versione Steam)
- Yakuza Kiwami - 1,99$
- Yakuza Kiwami 2 - gratis
Si tratta effettivamente di un ripensamento da parte dell'azienda giapponese, che alcune settimane fa aveva escluso un percorso di upgrade del genere, quantomeno per la versione Director's Cut del prequel Yakuza 0.
Tutti e tre i giochi saranno disponibili a partire dall'8 dicembre, ma attenzione: l'aggiornamento a prezzo ridotto non sarà disponibile per le copie scaricate tramite PlayStation Plus o Xbox Game Pass, né per quelle acquistate in formato fisico.
Inoltre non sarà possibile trasferire i salvataggi nelle nuove versioni, limitazione questa che sta già facendo discutere.
In ogni caso, tre grandi esperienze
Se avete letto la nostra recensione di Yakuza 0: Director's Cut o gli articoli che di recente abbiamo dedicato a Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, saprete bene che, al di là delle scelte commerciali effettuate da SEGA, si tratta di tre grandi esperienze, imperdibili per chi vuole cimentarsi con la lunga saga di Kazuma Kiryu.
Ambientati fra Tokyo e Osaka, i giochi in questione raccontano storie appassionanti, ricche di personaggi di grande spessore e dotate di una direzione di stampo cinematografico, immergendoci nelle atmosfere di quei luoghi in momenti diversi e supportando questo impianto narrativo con un divertente gameplay action e una quantità enorme di missioni e attività collaterali.