Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 si potranno aggiornare alle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Inoltre non sarà possibile trasferire i salvataggi nelle nuove versioni, limitazione questa che sta già facendo discutere.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili a partire dall'8 dicembre, ma attenzione: l'aggiornamento a prezzo ridotto non sarà disponibile per le copie scaricate tramite PlayStation Plus o Xbox Game Pass , né per quelle acquistate in formato fisico.

In ogni caso, tre grandi esperienze

Se avete letto la nostra recensione di Yakuza 0: Director's Cut o gli articoli che di recente abbiamo dedicato a Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, saprete bene che, al di là delle scelte commerciali effettuate da SEGA, si tratta di tre grandi esperienze, imperdibili per chi vuole cimentarsi con la lunga saga di Kazuma Kiryu.

Ambientati fra Tokyo e Osaka, i giochi in questione raccontano storie appassionanti, ricche di personaggi di grande spessore e dotate di una direzione di stampo cinematografico, immergendoci nelle atmosfere di quei luoghi in momenti diversi e supportando questo impianto narrativo con un divertente gameplay action e una quantità enorme di missioni e attività collaterali.