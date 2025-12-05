Galaxy S26: Samsung al lavoro su un nuovo caricatore wireless magnetico da 25W, secondo indiscrezioni

Stando alle ultime indiscrezioni, gli smartphone della serie Galaxy S26 dovrebbero essere dotati di magneti integrati per la ricarica wireless. A questo proposito, Samsung starebbe lavorando a una base di ricarica wireless magnetica da 25W . Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma negli ultimi giorni vi abbiamo già parlato dei possibili upgrade sulla ricarica wireless, una novità che i Galaxy aspettano dai tempi dei modelli S20. Finora, lo ricordiamo, gli smartphone Samsung possono essere ricaricati in modalità wireless con un massimo di 15W tramite il nuovo standard di ricarica Qi2. Vediamo quindi le nuove indiscrezioni in merito.

Il nuovo caricatore

Queste informazioni sono state riportate da WinFuture, che ha analizzato i dati dei rivenditori scoprendo il progetto di Samsung. Come vi abbiamo anticipato, l'azienda sta lavorando a una nuova base di ricarica wireless magnetica, con numero di modello EP-P2900, in grado di offrire una velocità di 25W. Questo caricatore dovrebbe essere grigio scuro e supportare gli smartphone Galaxy S, Galaxy Z e auricolari Galaxy Buds, chiaramente per modelli compatibili. Ovviamente queste informazioni non rappresentano una prova effettiva della presenza di magneti Qi2 integrati.

Un render del Galaxy S26

Il nuovo modello dovrebbe avere una forma rotonda, grazie al magnete integrato e alle bobine di ricarica rotonde, a differenza del modello EP-P2400 con forma quadrata. Non sappiamo se tutti gli smartphone della serie S26 supporteranno la ricarica a 25W. È probabile che la potenza massima sia riservata al modello S26 Ultra, mentre gli altri (versione base e Plus) potrebbero essere ricaricati a 15W. Stesso discorso per la ricarica via cavo: l'S26 Ultra potrebbe essere ricaricato con una potenza fino a 60W, mentre il Plus supporterà fino a 45W. Solo 25W per il modello base, invece.