Samsung S26 con la ricarica wireless più veloce mai vista sulla serie Galaxy: sarebbe il primo upgrade da S20

Da anni la ricarica rappresenta uno dei punti più discussi dei top di gamma Samsung. Le velocità ferme a valori modesti, soprattutto nel wireless, hanno alimentato critiche costanti, mentre altri produttori Android hanno scelto soluzioni molto più spinte. Con la serie Galaxy S26, però, stanno emergendo segnali concreti di un cambio di rotta.

La nuova ricarica wireless di Samsung

La scoperta si deve ai colleghi di Android Authority che hanno analizzato le ultime versioni della One UI. Le build precedenti del software mostravano due diciture ben note agli utenti: la ricarica wireless standard e la ricarica wireless rapida, quest'ultima associata ai caricabatterie da 15 watt, che rappresentano il limite dei Galaxy S dal 2020. Nelle versioni più recenti del sistema operativo compare però una terza voce, dedicata alla ricarica wireless super rapida. La stringa individuata non riporta un numero di versione, a differenza di quanto avviene per la ricarica via cavo, ma il suo semplice inserimento suggerisce un aggiornamento ormai in dirittura d'arrivo.

Sasmung Galaxy S25 Ultra

Il salto sarebbe particolarmente rilevante perché, negli ultimi anni, Samsung ha mantenuto una politica conservativa sulla ricarica senza fili. Mentre diversi concorrenti hanno introdotto soluzioni da 50 fino a 80 watt tramite pad proprietari, la casa coreana ha scelto un profilo più prudente, privilegiando stabilità e compatibilità. L'arrivo della serie Galaxy S26 potrebbe modificare questo approccio con un incremento delle potenze disponibili, differenziato a seconda del modello.

Secondo le informazioni circolate finora, Galaxy S26 e S26 Plus potrebbero passare dai tradizionali 15 watt a un nuovo standard da 20 watt, mentre il Galaxy S26 Ultra avrebbe accesso a una ricarica wireless fino a 25 watt. L'incremento promette un taglio dei tempi stimato intorno al 40 percento, un miglioramento sensibile che permetterebbe di colmare almeno in parte il divario con le proposte più veloci presenti nel panorama Android. Il dubbio riguarda quale delle nuove potenze verrà abbinata alla dicitura super fast wireless charging, ma entrambe segnerebbero comunque un'evoluzione netta rispetto all'attuale situazione.

Il cambio di etichetta appare inoltre coerente con quanto emerso sul fronte della ricarica via cavo. Nelle scorse settimane sono comparsi riferimenti al marchio Super Fast Charging 3.0, interpretabile come un passo verso l'adozione di valori più elevati tramite standard PPS, con alcune voci che indicano 60 watt per il modello Ultra. L'attenzione posta da Samsung su entrambe le modalità suggerisce la volontà di allineare le sue tecnologie alle aspettative del mercato, senza però ricorrere a protocolli proprietari difficilmente replicabili da produttori terzi.

