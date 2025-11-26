POCO F8 Pro, la recensione dello smartphone Android medio gamma con fotocamera zoom e audio stereo Bose

Confermando una recente tradizione, nel presentare i nuovi modelli della serie F, POCO ha dato la precedenza alle versioni Pro e Ultra, tenendosi invece la versione liscia più economica per i mesi a venire. In questa recensione di POCO F8 Pro ci occupiamo dunque di quello che si potrebbe definire il medio gamma della famiglia, uno smartphone che come da mission aziendale punta molto sulle performance ma senza trascurare le altre componenti. Di fatto un rebranding del Redmi K90 uscito solo sul mercato cinese, POCO F8 Pro è disponibile al prezzo di 649.90 Euro nella versione 12/256 GB e 699.90 Euro per la più capiente 12/512 GB, dunque con un ritocco del listino verso l'alto rispetto al modello dello scorso anno. Al netto di promozioni lancio, scontistiche varie e inevitabili cali dello street price, l'aumento di prezzo può considerarsi comunque giustificato se si mettono in conto delle migliorie che vanno a colmare alcune delle più evidenti lacune messe in mostra dal predecessore.

Degna di un dispositivo di fascia alta anche la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68 che garantisce protezione contro le infiltrazioni di acqua e polvere e tolleranza per l'immersione fino a un massimo di 1.5 metri per 30 minuti.

Lato connettività, POCO F8 Pro può contare su 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e supporto per due nanoSIM fisiche da inserire nell'apposito alloggiamento: finalmente si può usare anche un profilo eSIM , anche se è necessario comunque rispettare il limite massimo di due utenze attive contemporaneamente.

Il processore è accompagnato dalla solita GPU Adreno 830 che, come vedremo, offre ampie garanzie lato gaming, e le note liete proseguono osservando le memorie: 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.1 sono entrambe caratteristiche decisamente di una fascia più alta.

Indipendentemente dalla linea di prodotto, POCO è quasi sempre sinonimo di hardware di livello superiore alla sua fascia di prezzo: POCO F8 Pro non fa eccezione, mettendo a referto alla voce SoC nientemeno che uno Snapdragon 8 Elite , ovvero il chipset top di gamma della scorsa stagione, che tra l'altro era anche alla base di POCO F7 Ultra, vale a dire il precedente flagship della casa.

Design

Disponibile nelle tre colorazioni Titanium Silver, Black e Blue, POCO F8 Pro misura 157.5 x 75.3 x 8 mm per 199 grammi di peso, quindi rispetto al precedente modello risulta più compatto e leggero, sebbene di pochissimo. Non sono però queste le uniche differenze in termini di design, a conferma di una sorta di tradizione di POCO nello sparigliare un po' le carte a ogni nuova uscita.

Il design di POCO F8 Pro è meno "estremo" di altri prodotti del brand

La cover posteriore è realizzata in vetro con finitura opaca, piacevole al tatto e che non trattiene troppo le impronte: l'azienda non specifica quale sia il tipo di materiale utilizzato, ma ci tiene a specificare come per la prima volta abbia adottato un blocco unico da 2mm di vetro fresato. Il modulo fotocamere è costituito da quattro oblò circolari disposti a quadrato, inseriti in un rettangolo sempre di vetro ma con trattamento lucido e leggermente rialzato rispetto alla scocca.

La cornice è in alluminio con angoli arrotondati, e la disposizione degli elementi ricalca quella della serie precedente: tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra e porta USB-C, speaker principale e carrellino per le due nanoSIM in basso, con l'unica differenza costituita dai forellini per il secondo altoparlante nella parte alta.

Lo schermo è da 6.59 pollici, quindi leggermente più piccolo di quello di POCO F7 Pro, ma per il resto la situazione è fondamentalmente la stessa: i bordi sono sottili e simmetrici, il punch hole è sempre al centro del lato superiore e il rivestimento è di Gorilla Glass 7i con una pellicola protettiva preapplicata.