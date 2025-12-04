Motorola Edge 60 Neo, la recensione dello smartphone Android perfetto per chi odia i padelloni

Ovviamente gli smartphone "piccoli" si rivolgono a una nicchia di mercato, perché le preferenze della maggior parte dell'utenza pendono dalla parte opposta. Ciò nonostante, evidentemente esiste ugualmente una certa domanda tale da giustificare la continuità di questa linea di prodotto, che appunto con il nuovo Motorola Edge 60 Neo tenta di alzare ulteriormente l'asticella. Scopriamo dunque cosa è effettivamente cambiato e quanto può realmente essere interessante questo smartphone nella nostra recensione del Motorola Edge 60 Neo .

All'interno dell'ampia proposta di smartphone di Motorola, il modello Neo è tradizionalmente quello che si distingue per le misure più compatte , e quindi destinato a chi trova la tendenza del mercato attuale fin troppo sbilanciata verso dispositivi che prediligono schermi grandi a discapito delle dimensioni.

La connettività è buona con Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 6e e NFC.

È abbastanza chiaro come non ci troviamo di fronte quindi a un mostro di potenza , ma piuttosto a un esponente discreto della fascia media che non è destinato a chi necessita di prestazioni elevate o intende usare app particolarmente impegnative.

Tutto il resto è rimasto invariato, a cominciare dalla GPU Mali-G615 MC2 e dalle memorie, con la RAM LPDDR4X e l'archiviazione uMCP.

Come già sappiamo però, il salto in avanti non è particolarmente consistente, perché fatta eccezione per una velocità di frequenza leggermente superiore, le due generazioni di SoC condividono molti punti in comune, a cominciare dalla stessa combinazione di core Cortex-A78 e A55.

Design

Spesso in questa recensione ripeteremo come sussista una forte similitudine tra il Motorola Edge 60 Neo e il suo predecessore, e questo è sicuramente vero anche per quanto riguarda il design. Mettendo accanto le due generazioni di telefoni è infatti quasi impossibile riuscire a distinguerli, non fosse per le differenti tinte utilizzate per la scocca. Poco male però: le linee e le forme sono immediatamente riconoscibili all'interno di un family feeling che Motorola ha saputo costruire e rendere ben solido nel corso degli anni.

Ecco quindi che si ripete l'isola della fotocamera inglobata all'interno della scocca, a sua volta ricoperta da una finitura morbida e resistente, che si fa molto apprezzare al tatto e impugnando il telefono. Insomma, se non è esattamente semplice capire che siamo di fronte proprio a un Edge 60 Neo, è chiarissimo invece che si tratta di un Motorola.

Il design compatto rende il telefono molto maneggevole

Le forme compatte di questo modello poi rendono l'impugnatura molto piacevole e salda, e si segnala sia lo spessore ridotto di 8,1 millimetri che il peso contenuto, che si ferma solo a 174,5 grammi grazie anche all'ampio uso di plastica. Ovviamente la parte frontale è quasi interamente dedicata allo schermo, con cornici molto sottili e un rapporto screen-to-body dell'89%.

Bellissima la scelta cromatica, che ripropone la collaborazione con PANTONE: stavolta i colori scelti sono tre e nello specifico Grisaille, Poinciana e Frostbite.