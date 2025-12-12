Google complica Android: rimosso il modo più semplice per disinstallare gli aggiornamenti delle app di sistema

Senza annunci ufficiali né spiegazioni, Google ha deciso di rimuovere dal Play Store una funzione storica e particolarmente utile: la possibilità di disinstallare gli aggiornamenti delle app di sistema direttamente dalla loro pagina. Un'opzione che, per molti utenti Android, rappresentava il modo più rapido per tornare a una versione stabile dopo un bug, un'interfaccia peggiorata o una funzione rimossa. Da ora in poi, aprendo la scheda di un'app di sistema sul Play Store, l'unico pulsante disponibile è "Apri". Nessuna traccia di "Disinstalla aggiornamenti". La modifica è già diffusa su più versioni del Play Store e non sembra legata a un test limitato o a un rollout graduale.

Perché disinstallare gli aggiornamenti delle app di sistema è importante Chi usa Android da tempo sa che non tutti gli aggiornamenti sono migliorativi. Le app di sistema, in particolare, possono introdurre problemi difficili da aggirare: bug che bloccano funzioni chiave, cambiamenti grafici poco graditi o regressioni che impattano sulle prestazioni. Fino a ieri, bastavano pochi tocchi sul Play Store per tornare alla versione preinstallata. Ora invece l'utente deve passare dalle impostazioni di sistema, cercare l'app manualmente, entrare nella schermata corretta e solo lì disinstallare gli aggiornamenti. Un percorso più lungo, meno intuitivo e decisamente meno accessibile per chi non ha familiarità con le impostazioni avanzate.