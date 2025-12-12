John Carpenter’s Toxic Commando ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno annunciato la data di uscita dello sparatutto cooperativo John Carpenter's Toxic Commando. Il gioco sarà disponibile dal 12 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ricco d'azione, che potete vedere nel lettore sottostante.
I preordini sono già attivi sulle principali piattaforme digitali. Al lancio saranno disponibili due edizioni: la Standard Edition a 39,99 euro e la Blood Edition a 49,99 euro, che include il Bloody Pass con due DLC post-lancio e oltre 30 costumi per personalizzare personaggi, armi e veicoli. Qualunque edizione scegliate, prenotando il gioco riceverete gratuitamente il Leon's Secret Stash, che comprende due armi devastanti (il fucile d'assalto ACW-20 e la katana Wakizashi), un avatar e un titolo speciale.
Zombie, proiettili ed esplosioni a volontà
John Carpenter's Toxic Commando è ambientato in un universo alternativo, dove un esperimento volto a imbrigliare la potenza del nucleo terrestre finisce nel peggiore dei modi, scatenando un disastro e riportando in vita i morti. Leon Dorsey, il genio dietro al progetto fallimentare, cerca di rimediare ingaggiando un team di mercenari specializzati. Peccato che siano troppo costosi: non resta che ripiegare sull'economico ma sgangherato Toxic Commando.
Il titolo si presenta come uno sparatutto in prima persona fortemente orientato al multiplayer e ispirato ai film d'azione‑horror degli anni '80 e alla cinematografia di John Carpenter. Un team di massimo quattro giocatori dovrà collaborare per completare missioni di vario genere e sopravvivere a orde di zombie e mutanti, il tutto condito da ironia, caos e un'esplosione di proiettili.