John Carpenter’s Toxic Commando ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno annunciato la data di uscita dello sparatutto cooperativo John Carpenter's Toxic Commando. Il gioco sarà disponibile dal 12 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ricco d'azione, che potete vedere nel lettore sottostante.

I preordini sono già attivi sulle principali piattaforme digitali. Al lancio saranno disponibili due edizioni: la Standard Edition a 39,99 euro e la Blood Edition a 49,99 euro, che include il Bloody Pass con due DLC post-lancio e oltre 30 costumi per personalizzare personaggi, armi e veicoli. Qualunque edizione scegliate, prenotando il gioco riceverete gratuitamente il Leon's Secret Stash, che comprende due armi devastanti (il fucile d'assalto ACW-20 e la katana Wakizashi), un avatar e un titolo speciale.