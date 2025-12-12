WhatsApp si aggiorna per le feste: più creatività, meno chiamate perse e un’IA sempre più centrale

Con l'arrivo delle festività, WhatsApp introduce una nuova ondata di funzionalità che mirano a rendere le interazioni più rapide, personali e meno "formali". L'idea di fondo è chiara: ridurre gli attriti nella comunicazione quotidiana , soprattutto nei momenti in cui rispondere a una chiamata o scrivere un messaggio articolato non è sempre possibile. Le novità toccano chiamate, chat e aggiornamenti di stato, con un ruolo sempre più evidente affidato all'intelligenza artificiale di Meta.

Nelle chat vocali, invece, arrivano le reazioni in tempo reale : un modo per partecipare alla conversazione senza interromperla, utile soprattutto nei gruppi. Durante le videochiamate di gruppo, infine, WhatsApp mette automaticamente in evidenza chi sta parlando, semplificando la lettura della conversazione e riducendo il caos visivo.

La novità più interessante riguarda le chiamate perse, che ora possono essere "recuperate" con un messaggio vocale o video registrato al volo . In pratica, se qualcuno non risponde, potete lasciare subito un breve messaggio che verrà ascoltato in seguito, senza passare dalla segreteria classica. È un cambiamento piccolo ma significativo, che rende la comunicazione più umana e immediata.

Chat più ordinate e Meta AI sempre più creativa

Sul fronte delle chat, l'aggiornamento punta molto su Meta AI, che migliora sensibilmente la generazione di immagini. La qualità dei contenuti creati tramite IA fa un passo avanti, rendendo più semplice realizzare auguri, immagini tematiche o contenuti creativi da condividere. Arriva anche la possibilità di animare una foto, trasformandola in un breve video, una funzione chiaramente pensata per rendere le conversazioni e gli stati più dinamici. Su desktop debutta una nuova scheda dedicata ai file multimediali, che raccoglie documenti, link e immagini in un unico spazio, rendendo finalmente più semplice recuperare contenuti all'interno delle chat più lunghe. Migliorano anche le anteprime dei link, ora più pulite e meno invasive.

Funzione Roundup

WhatsApp continua a spingere sullo stato come spazio espressivo. I nuovi sticker permettono di inserire testi di canzoni, domande e contenuti interattivi, trasformando lo stato in qualcosa di più vicino a una storia social che a un semplice aggiornamento testuale.

Anche i canali guadagnano una nuova funzione con l'introduzione delle domande, che consente agli amministratori di coinvolgere il pubblico in modo diretto e ottenere risposte rapide. È un altro passo verso una comunicazione meno unidirezionale e più partecipata.