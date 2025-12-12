Al via i preordini di Screamer su Gamelife: prezzi e dettagli delle edizioni del gioco di corse di Milestone

Durante la notte Milestone la data di uscita di Screamer: il nuovo gioco di corse arcade ispirato agli anime degli anni '90 e successore spirituale dell'omonima serie nata nel 1995 arriverà nei negozi il prossimo 26 marzo.
Da Gamelife sono già disponibili i preorder nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Al lancio saranno proposte tre edizioni: la Day One Edition, la Echo Edition e una Collector's Edition ricca di contenuti esclusivi.
Un racing narrativo dal cuore arcade
Per chi non lo conoscesse, Screamer è un racing narrativo che fonde adrenalina arcade e intensità drammatica. Ambientato in un mondo distopico, i giocatori partecipano a un torneo clandestino dove cinque squadre rivali si sfidano senza esclusione di colpi. Ogni team porta con sé motivazioni, segreti e storie personali che si intrecciano con la competizione, trasformando ogni gara in un confronto di caratteri oltre che di abilità.
Lo stile visivo è ispirato agli anime, con sequenze animate che raccontano una trama coinvolgente. Sul fronte gameplay, le corse diventano vere e proprie battaglie per la vittoria, grazie a un originale sistema di guida "twin stick" che richiede l'uso simultaneo delle due levette analogiche: una per la direzione, l'altra per la derapata.
Day One Edition
La Day One Edition sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 70,99 euro. Su Gamelife la versione PS5 è proposta in sconto a 64,00 euro.
Al suo interno troviamo:
- Gioco su disco
- Fumetto digitale LOSS, che aggiunge un arco narrativo originale alla trama
- DLC "Chromed Style Pack" e "Iridiscent Style Pack" con combinazioni di colori speciali per ogni veicolo
Echo Edition
Salendo di livello troviamo la Echo Edition, che include ancora più contenuti extra rispetto all'edizione standard. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 80,99 euro.
Contenuti inclusi:
- Gioco completo su disco
- Steelbook Premium
- 5 pacchetti DLC con parti di personalizzazione e combinazioni di colori per ogni veicolo
- Fumetto digitale LOSS, che amplia la trama del gioco
Collector's Edition
Infine, troviamo la Collector's Edition, un'edizione a tiratura limitata con tanti extra digitali e fisici pensati per i fan, tra cui una riproduzione dell'auto Shadow Alpha alta 30cm. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 200,99 euro.
Ecco cosa include:
- Confezione a tema
- Gioco completo su disco
- Figurina di Hiroshi (10 cm)
- Riproduzione dell'auto Shadow Alpha di Hiroshi (30 cm)
- Steelbook Premium
- 5 pacchetti DLC con parti di personalizzazione e combinazioni di colori per ogni veicolo
- Fumetto fisico LOSS
- Portachiavi di peluche di Fermi
- 6 adesivi da collezione
- 6 carte artistiche da collezione