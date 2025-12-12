Al via i preordini di Screamer su Gamelife: prezzi e dettagli delle edizioni del gioco di corse di Milestone

Da Gamelife sono già disponibili i preorder nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Al lancio saranno proposte tre edizioni: la Day One Edition, la Echo Edition e una Collector's Edition ricca di contenuti esclusivi.

Durante la notte Milestone la data di uscita di Screamer : il nuovo gioco di corse arcade ispirato agli anime degli anni '90 e successore spirituale dell'omonima serie nata nel 1995 arriverà nei negozi il prossimo 26 marzo .

Un racing narrativo dal cuore arcade

Per chi non lo conoscesse, Screamer è un racing narrativo che fonde adrenalina arcade e intensità drammatica. Ambientato in un mondo distopico, i giocatori partecipano a un torneo clandestino dove cinque squadre rivali si sfidano senza esclusione di colpi. Ogni team porta con sé motivazioni, segreti e storie personali che si intrecciano con la competizione, trasformando ogni gara in un confronto di caratteri oltre che di abilità.

Lo stile visivo è ispirato agli anime, con sequenze animate che raccontano una trama coinvolgente. Sul fronte gameplay, le corse diventano vere e proprie battaglie per la vittoria, grazie a un originale sistema di guida "twin stick" che richiede l'uso simultaneo delle due levette analogiche: una per la direzione, l'altra per la derapata.

Day One Edition

La Day One Edition sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 70,99 euro. Su Gamelife la versione PS5 è proposta in sconto a 64,00 euro.

La Day One Edition di Screamer

Al suo interno troviamo:

Gioco su disco

Fumetto digitale LOSS, che aggiunge un arco narrativo originale alla trama

DLC "Chromed Style Pack" e "Iridiscent Style Pack" con combinazioni di colori speciali per ogni veicolo

Echo Edition

Salendo di livello troviamo la Echo Edition, che include ancora più contenuti extra rispetto all'edizione standard. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 80,99 euro.

La Echo Edition di Screamer

Contenuti inclusi:

Gioco completo su disco

Steelbook Premium

5 pacchetti DLC con parti di personalizzazione e combinazioni di colori per ogni veicolo

Fumetto digitale LOSS, che amplia la trama del gioco

Collector's Edition

Infine, troviamo la Collector's Edition, un'edizione a tiratura limitata con tanti extra digitali e fisici pensati per i fan, tra cui una riproduzione dell'auto Shadow Alpha alta 30cm. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 200,99 euro.

La Collector's Edition di Screamer

Ecco cosa include: