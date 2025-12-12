1

Al via i preordini di Screamer su Gamelife: prezzi e dettagli delle edizioni del gioco di corse di Milestone

Screamer, il nuovo racing narrativo di Milestone, arriva nei negozi il 26 marzo. Da Gamelife sono aperte le prenotazioni della Day One, la Echo e la Collector's Edition per PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/12/2025
Due bolidi di Screamer
Screamer
Durante la notte Milestone la data di uscita di Screamer: il nuovo gioco di corse arcade ispirato agli anime degli anni '90 e successore spirituale dell'omonima serie nata nel 1995 arriverà nei negozi il prossimo 26 marzo.

Da Gamelife sono già disponibili i preorder nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Al lancio saranno proposte tre edizioni: la Day One Edition, la Echo Edition e una Collector's Edition ricca di contenuti esclusivi.

Un racing narrativo dal cuore arcade

Per chi non lo conoscesse, Screamer è un racing narrativo che fonde adrenalina arcade e intensità drammatica. Ambientato in un mondo distopico, i giocatori partecipano a un torneo clandestino dove cinque squadre rivali si sfidano senza esclusione di colpi. Ogni team porta con sé motivazioni, segreti e storie personali che si intrecciano con la competizione, trasformando ogni gara in un confronto di caratteri oltre che di abilità.

Lo stile visivo è ispirato agli anime, con sequenze animate che raccontano una trama coinvolgente. Sul fronte gameplay, le corse diventano vere e proprie battaglie per la vittoria, grazie a un originale sistema di guida "twin stick" che richiede l'uso simultaneo delle due levette analogiche: una per la direzione, l'altra per la derapata.

Screamer è un gioco di corse finalmente originale ed eccitante. Lo abbiamo provato alla Gamescom Screamer è un gioco di corse finalmente originale ed eccitante. Lo abbiamo provato alla Gamescom

Day One Edition

La Day One Edition sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 70,99 euro. Su Gamelife la versione PS5 è proposta in sconto a 64,00 euro.

La Day One Edition di Screamer

Al suo interno troviamo:

  • Gioco su disco
  • Fumetto digitale LOSS, che aggiunge un arco narrativo originale alla trama
  • DLC "Chromed Style Pack" e "Iridiscent Style Pack" con combinazioni di colori speciali per ogni veicolo

Echo Edition

Salendo di livello troviamo la Echo Edition, che include ancora più contenuti extra rispetto all'edizione standard. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 80,99 euro.

La Echo Edition di Screamer

Contenuti inclusi:

  • Gioco completo su disco
  • Steelbook Premium
  • 5 pacchetti DLC con parti di personalizzazione e combinazioni di colori per ogni veicolo
  • Fumetto digitale LOSS, che amplia la trama del gioco

Collector's Edition

Infine, troviamo la Collector's Edition, un'edizione a tiratura limitata con tanti extra digitali e fisici pensati per i fan, tra cui una riproduzione dell'auto Shadow Alpha alta 30cm. È disponibile in prenotazione da Gamelife per PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 200,99 euro.

La Collector's Edition di Screamer

Ecco cosa include:

  • Confezione a tema
  • Gioco completo su disco
  • Figurina di Hiroshi (10 cm)
  • Riproduzione dell'auto Shadow Alpha di Hiroshi (30 cm)
  • Steelbook Premium
  • 5 pacchetti DLC con parti di personalizzazione e combinazioni di colori per ogni veicolo
  • Fumetto fisico LOSS
  • Portachiavi di peluche di Fermi
  • 6 adesivi da collezione
  • 6 carte artistiche da collezione
