Google presenta Disco, il browser con Gemini 3 che vuole rivoluzionare il web attraverso l'IA

Google Labs ha annunciato Disco, un nuovo browser sperimentale pensato per esplorare come l'intelligenza artificiale possa cambiare il modo in cui si consulta il web . Il progetto viene descritto come un laboratorio pubblico sulle potenzialità della navigazione assistita da modelli generativi e introduce una prima funzione avanzata chiamata GenTab.

Come Google Disco vuole rivoluzionare il web con l'IA

Disco è ovviamente basato su Chromium, quindi riprende diversi elementi familiari a chi usa Chrome, comprese le classiche schede. L'idea alla base è semplificare la gestione delle attività online, che spesso costringono gli utenti ad accumulare decine di tab per ricerche o pianificazioni complesse. Google sostiene che il web possa adattarsi a questa complessità offrendo strumenti più dinamici.

La funzione GenTab sfrutta Gemini 3 per analizzare schede aperte e cronologia delle conversazioni e generare applicazioni interattive utili a completare un compito. L'esempio mostrato riguarda l'organizzazione di un viaggio per vedere la fioritura dei ciliegi in Giappone. A sinistra compare una colonna dedicata alla chat, mentre una barra verticale permette di passare da un prompt all'altro. Il GenTab generato include calendario, mappe, timeline e schede informative su affluenza e suggerimenti pratici. I link presenti nella risposta possono essere aperti come normali schede, mentre altre voci come "Historical Bloom Trends" o "Book Nearby Stays" aggiornano direttamente l'applicazione generata.

La casella di chat può funzionare anche come barra di indirizzi e il browser mostra una barra tradizionale quando si visita un sito. Google ha mostrato anche altri GenTab, tra cui planner per pasti o giardinaggio arricchiti da immagini e layout complessi. Una richiesta come "Help me learn about the solar system with a 3D interactive model" produce un modello interattivo del sistema solare. L'azienda insiste sul fatto che ogni elemento generato rimanda comunque alle fonti originali presenti sul web.

Google Disco darà la possibilità, per esempio, di esplorare il sistema solare

Secondo Google, l'utente può creare questi strumenti senza scrivere codice, semplicemente descrivendo ciò che vuole ottenere o affinando la richiesta tramite linguaggio naturale. Disco può anche suggerire applicazioni generative che potrebbero risultare utili all'attività in corso. Google considera Disco un esperimento per capire quali funzioni potrebbero avere un ruolo nei browser del futuro e invita gli utenti a provare la piattaforma per accelerare questo processo di apprendimento.

La versione iniziale di Disco è disponibile, tramite una lista d'attesa, prima su MacOS. Intanto GPT 5.2 è disponibile: OpenAI contrasta Gemini 3 con il "modello più intelligente al mondo".