Netflix non supporterà più la trasmissione dallo smartphone ai nuovi dispositivi Chromecast e Google TV Streamer

La maggior parte dei televisori e dispositivi di streaming non supporterà più la trasmissione di contenuti dall'app mobile Netflix . Questa novità è stata scoperta per puro caso da alcuni utenti, dato che non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito (se non in modo "silenzioso", ma vi spiegheremo tutto a breve). In poche parole, nelle ultime settimane è scomparso il pulsante Cast nell'app Netflix. Non si tratta di un bug ma di una vera e propria rimozione definitiva. Vediamo meglio i dettagli.

Il pulsante Cast non funzionerà più?

Come vi abbiamo anticipato, alcuni utenti hanno scoperto questo cambiamento per puro caso. A confermare questa rimozione è stata proprio Netflix, che ha aggiornato una pagina di assistenza spiegando che l'opzione non è più disponibile sulla maggior parte delle smart TV e dei dispositivi di streaming moderni. "Netflix non supporta più la trasmissione di programmi da dispositivi mobili alla maggior parte dei televisori e dei dispositivi di streaming TV. Per navigare su Netflix dovrai utilizzare il telecomando fornito con il televisore o il dispositivo di streaming", si legge.

La trasmissione di contenuti da smartphone

Insomma, non potrete più utilizzare il vostro smartphone per trasmettere i contenuti, bensì il telecomando del dispositivo, se ne ha uno, o il televisore stesso. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe stata presa per consentire un'esperienza migliore, ma pare che gli utenti in realtà non siano d'accordo. Molti di loro, infatti, preferivano utilizzare il proprio smartphone per una navigazione e un controllo più semplici.