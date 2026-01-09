OPPO ha uno smartphone Tri-Fold nel cilindro, ma non sa se venderlo

I dispositivi tri-fold rimangono una nicchia sperimentale: Samsung e HUAWEI hanno il Galaxy Z TriFold e il Mate XT, ma gli altri produttori Android per ora sono rimasti in disparte, probabilmente per ragioni di costi e dimensioni del mercato. È il caso, per esempio, di OPPO, che ha confermato di aver esplorato questo segmento, ma senza arrivare ancora a una decisione definitiva per l'uscita sul mercato .

I retroscena sull'OPPO Tri-Fold

Secondo quanto dichiarato da Yibao, OPPO ha sviluppato diversi prototipi di smartphone a due pieghe, alcuni dei quali sono ancora conservati in azienda. Nonostante l'esistenza concreta di questi dispositivi, l'azienda ha deciso di interrompere lo sviluppo, senza distribuire i modelli al pubblico. Le motivazioni precise non sono state dettagliate, ma il contesto competitivo e i dati di mercato suggeriscono ragioni economiche e operative.

Il commento di Zhou Yibao, product manager di OPPO

Anche Samsung, che ha portato sul mercato il Galaxy Z TriFold, ha registrato vendite che non potrebbero non compensare pienamente i costi di produzione del dispositivo. In uno scenario simile, altri produttori Android, OPPO inclusa, potrebbero aver valutato il rischio troppo elevato per un segmento ancora emergente e limitato.

Il caso di OPPO mostra come il design dei foldable tri-fold sia complesso e costoso. La creazione di schermi flessibili multipli, cerniere affidabili e software ottimizzato richiede investimenti rilevanti, e il mercato, pur attratto dalle novità, è ancora limitato. L'azienda avrebbe quindi scelto di concentrare le proprie risorse su altre linee di prodotti pieghevoli, probabilmente più sostenibili dal punto di vista commerciale.

Nonostante ciò, il fatto che OPPO abbia effettivamente realizzato prototipi indica un interesse reale verso questo formato, che potrebbe tornare utile in futuro, se i costi e la domanda dovessero evolversi. La conservazione dei modelli negli uffici aziendali potrebbe suggerire ulteriori test interni o possibili riedizioni più economiche. E voi che cosa ne pensate? Vi piace il formato TriFold?