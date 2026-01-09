Lo studio di Phasmophobia crea l'etichetta Kinetic Publishing, che mira all'innovazione nel panorama indipendente

In questa fase iniziale, il publisher si concentrerà su una selezione ristretta di progetti che "hanno una visione chiara" e si trovano "a 12-18 mesi dalla pubblicazione", privilegiando titoli "unici e creativi" a prescindere dal genere, purché non facciano uso di blockchain, web3 o contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Spazio alle idee creative

Kinetic Publishing offrirà agli sviluppatori indipendenti supporto finanziario, legale e marketing, oltre a una guida più ampia sul processo di sviluppo: esattamente il tipo di aiuto che Daniel Knight, CEO di Kinetic Games e game director di Phasmophobia, afferma di aver desiderato quando il gioco debuttò in Accesso Anticipato nel 2020.

Logo di Kinetic Publishing

"È un momento davvero entusiasmante per lo sviluppo di giochi indie, posso dire che negli ultimi cinque anni ho imparato tantissimo," ha dichiarato Knight in un comunicato stampa. "Il fatto che siamo cresciuti così tanto come azienda significa che ora siamo nella posizione di voler supportare gli studi che entreranno sotto la nostra ala, offrendo quel tipo di aiuto che avrei apprezzato all'inizio del mio percorso."

Asim Tanvir, direttore marketing e delle partnership di Kinetic Publishing, ha aggiunto: "Vogliamo unirci alle fila degli editori indie che sostengono e incoraggiano la creatività. Speriamo che la guida e il supporto che forniremo ai team indipendenti li aiutino a eccellere in ciò che sanno fare meglio, oltre a promuovere l'innovazione nel panorama dello sviluppo."