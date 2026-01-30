Phasmophobia svela la roadmap del 2026, che include il lancio su Nintendo Switch 2 e della versione 1.0

Le prime novità di spessore arriveranno nel primo trimestre dell'anno, tramite un update dedicato ai cacciatori di fantasmi , gli avatar virtuali dei giocatori, con oggetti per la personalizzazione gratuiti, nuovi modelli, animazioni migliorate e alcune rifatte da zero, come quelle di morte e resurrezione.

Kinetic Games ha presentato la roadmap per il 2026 di Phasmophobia , un anno di grande importanza per il survival horror cooperativo, che stando ai piani dello studio nei prossimi mesi approderà su Nintendo Switch 2 e uscirà dall'accesso anticipato.

Le altre novità in arrivo

Nel corso dell'anno debutterà la versione 1.0, che verrà lanciata simultaneamente su tutte le piattaforme. Si tratta di uno dei momenti più importanti nella storia del gioco, e gli sviluppatori promettono numerose sorprese, inclusi contenuti inizialmente previsti per l'Horror 2.0. L'arrivo su Nintendo Switch 2 sarà accompagnato da un aggiornamento al motore Unity 6 e da un miglioramento della rete, per garantire prestazioni superiori e partite più stabili.

La roadmap del 2026 di Phasmophobia

Nel corso dell'anno sono previste anche due importanti revisioni delle mappe: Tanglewood e 13 Willow Street verranno rinnovate, con nuove interazioni e piccoli cambiamenti strutturali. A 6 Tanglewood Drive si nasconderà inoltre un mistero tutto da scoprire. Infine, arriveranno una nuova mappa, un evento unico e il ritorno degli eventi stagionali più amati: Cursed Hollow, Crimson Eye e Winter's Jest.

Phasmophobia è un horror cooperativo disponibile in Accesso Anticipato dal 2020 su PC (via Steam), successivamente approdato anche su PS5 con supporto a PSVR2 e Xbox Series X|S, totalizzando oltre 25 milioni di copie vendute, stando ai dati più recenti condivisi dagli sviluppatori. Nel gioco fino a quattro persone formano un team di investigatori del paranormale che devono indagare su luoghi infestati e raccogliere prove di attività paranormali, sfruttando vari strumenti e gadget. In base alle prove dovremo identificare l'identità dei fantasmi, stando però attenti a non farsi uccidere da loro.