Darkhaven è un nuovo action RPG annunciato da ex-sviluppatori di Diablo, con qualcosa di nuovo

La meccanica generale sembra piuttosto vicina a quella del classico di Blizzard, ovvero un action RPG con visuale in terza persona dall'alto e forte accento sulla raccolta di loot e progressione costante.

Guardando il primo trailer di presentazione, riportato qui sotto, risultano piuttosto evidenti le radici degli sviluppatori, in particolare Philip Shenk, Peter Hu e Erich Schaefer, tutti veterani di Diablo che hanno deciso evidentemente di mettere a frutto la propria esperienza in questo nuovo titolo.

Moon Beast Productions è un nuovo team fondato da alcuni ex-membri di Blizzard che hanno lavorato a lungo sulla serie Diablo, e ha annunciato in queste ore il primo progetto in lavorazione: si chiama Darkhaven e si tratta di un action RPG che pur nel segno della tradizione presenta alcune caratteristiche nuove .

Un mondo dinamico e modificabile

Darkhaven, spiega il team, è un gioco di ruolo d'azione isometrico dark fantasy ambientato all'indomani di un grande e definitivo collasso della civiltà, che punta a ritornare alle radici del genere ma inserire tutto in contesto dinamico, "in un mondo persistente".

La storia racconta che gli antichi imperi sono caduti, le loro rovine sono state reclamate dalla natura selvaggia, dai mostri e da forze soprannaturali predatrici. I giocatori sono gli eredi di un potere che rappresenta l'ultima speranza per questo mondo morente. Mentre un male soprannaturale si insinua nel mondo per nutrirsi dei suoi resti, spetta a questi pochi riportare la terra dall'orlo della morte.

Darkhaven è progettato sia per il gioco in solitario che per il multiplayer cooperativo, con vari eventi che si svolgono all'interno di un mondo generato in maniera procedurale, completamente dinamico e persistente.

Questo consente anche di deformare e interagire con il terreno e le strutture presenti, consentendo ai giocatori di scavare nella terra, creare tunnel attraverso le pareti dei dungeon, prosciugare laghi per scoprire rovine sepolte, reindirizzare i flussi di lava per rimodellare i campi di battaglia o ricostruire fortezze distrutte.

Questo dinamismo dello scenario sembra un elemento fondamentale del progetto, perché consente di modificare il mondo attraverso distruzione e costruzione, ma anche perché lo scenario cambia con il passare delle stagioni, del tempo e degli eventi.

Il sistema di combattimento in Darkhaven punta a trovare un equilibrio tra la progressione delle statistiche, la scelta della build e l'abilità del giocatore, con possibilità di movimento notevoli fra salti, arrampicate, la possibilità di nuotare e correre.

Anche la progressione sembra recuperare i principi classici di Diablo, proponendo un'evoluzione costante del personaggio, anche attraverso numerose scelte da fare per caratterizzarne statistiche e abilità.

Darkhaven non ha ancora una data di uscita ma verrà lanciato prima in accesso anticipato per consentire uno sviluppo progressivo, attraverso Steam. Una campagna Kickstarter verrà aperta a breve.