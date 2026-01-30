Like a Dragon: Ishin! è scontatissimo su Instant Gaming, sfrutta la promo e catapultati in questo spin-off della serie Yakuza

0

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Like a Dragon: Ishin! che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 78% per un costo finale d'acquisto di 15,85€ (IVA inclusa). La key del gioco è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Like a Dragon: Ishin! è uno spin-off della celebre serie Yakuza, sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, ambientato nel periodo Bakumatsu (1853-1867) del tardo periodo Edo. I giocatori vestono i panni di Sakamoto Ryōma.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco mantiene il classico sistema di combattimento della serie Yakuza e offre quattro stili di lotta: Gioco di Spade (katana), Scontro a Fuoco (pistole), Lotta Libera (combattimento corpo a corpo) e Danza Folle (combinazione di katana e pistola). Introduce inoltre il sistema dei punti Dharma, guadagnabili completando missioni secondarie, eventi principali, sfide e altre attività, utili per migliorare il personaggio.

Like A Dragon Ishin 5

Con una combinazione di narrazione storica intensa e meccaniche di gioco approfondite, Like a Dragon: Ishin! riesce a fondere azione, strategia e immersione nella tumultuosa epoca dei samurai. Per saperne di più e avere accesso ad ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.

