Like a Dragon: Ishin! è scontatissimo su Instant Gaming, sfrutta la promo e catapultati in questo spin-off della serie Yakuza

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco mantiene il classico sistema di combattimento della serie Yakuza e offre quattro stili di lotta: Gioco di Spade (katana), Scontro a Fuoco (pistole), Lotta Libera (combattimento corpo a corpo) e Danza Folle (combinazione di katana e pistola). Introduce inoltre il sistema dei punti Dharma, guadagnabili completando missioni secondarie, eventi principali, sfide e altre attività, utili per migliorare il personaggio.

Con una combinazione di narrazione storica intensa e meccaniche di gioco approfondite, Like a Dragon: Ishin! riesce a fondere azione, strategia e immersione nella tumultuosa epoca dei samurai. Per saperne di più e avere accesso ad ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.