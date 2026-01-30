Ghost in the Shell: il nuovo anime ha un periodo di uscita e un trailer ufficiale

Il periodo di uscita al momento è riferito al mercato giapponese, ma è probabile che nella stessa finestra temporale possa arrivare anche all'estero, considerando l'importanza del nome in questione.

Avevamo visto già il primo teaser della nuova serie animata diversi mesi fa, ma a questo punto la questione è diventata un po' più definita, e il nuovo trailer consente di vedere qualche altra scena tratta dal nuovo adattamento dell'opera di Masamune Shirow , che sembra alquanto promettente.

Bandai Namco e studio Science Saru hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale per la serie animata di Ghost in the Shell , che riporta anche un periodo di uscita previsto per luglio 2026, in attesa di ulteriori precisazioni.

Un adattamento che sembra fedele all'originale

Da quello che possiamo vedere, la caratterizzazione generale tra personaggi e ambientazioni sembra molto vicina al manga originale di Shirow, cosa che farà sicuramente felici gli appassionati dell'opera fantascientifica in questione.

Si tratta ancora di un breve video di pochi secondi, ma consente di vedere alcuni dei personaggi principali come il Maggiore Motoko Kusanagi, Batou e il capo della sezione 9, Aramaki.

Possiamo vedere anche i particolari androidi/veicoli Fuchikoma, ma in generale si nota una certa volontà di recuperare il design e lo stile dell'originale, da cui invece si erano alquanto allontananti gli adattamenti precedenti, compreso il celebre film di Mamoru Oshii.

La nuova serie è diretta da Toma Kimura, responsabile anche di Devilman: Crybaby e DanDaDan, mentre il ruolo di character designer e chief animation director è affidato a Shuuhei Handa, che ha lavorato in passato a Kill la Kill, Darling in the FranXX e SSSS.Gridman.

Lo studio Science Saru ha ricevuto un ulteriore boost di popolarità grazie all'adattamento animato di DanDaDan, e la qualità delle sue produzioni è ben nota.