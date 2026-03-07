Neon Genesis Evangelion: il cortometraggio del 30° anniversario è ora visibile gratis su YouTube

Studio Khara, responsabile del rilancio di Neon Genesis Evangelion con il reboot Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ha deciso di rendere visibile a tutti gratis, attraverso YouTube, il cortometraggio creato in occasione del 30° anniversario della serie.
Si tratta dell'iniziativa Evangelion: 30+, che comprende questa piccola produzione celebrativa e incentrata in particolare sul personaggio di Asuka Langley, con una particolare introspezione psicologica sulla pilota dell'Eva 02 che mostra anche qualcosa di decisamente sorprendente, considerando le sue caratteristiche.
L'8 marzo corrisponde al quinto anniversario dall'uscita di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time al cinema in Giappone, dunque questa data è stata scelta anche per pubblicare questo cortometraggio speciale per il 30° anniversario.
Un approfondimento su Asuka
Il video in questione è trapelato attraverso diversi canali in precedenza, principalmente perché alcuni fan hanno ripreso la proiezione speciale che era stata fatta presso la Stage Area dell'evento dedicato al 30° anniversario della serie, portando Studio Khara a prendere una posizione netta contro questi leak.
Per tagliare la testa al toro, alla fine l'intero cortometraggio risulta ora visibile attraverso il canale ufficiale di Studio Khara su YouTube e potete vederlo riportato proprio qui sopra.
Si tratta di una sorta di puntata speciale della serie lunga circa 15 minuti e incentrata soprattutto su Asuka, in grado di gettare luce su alcuni retroscena e alcuni elementi più nascosti del personaggio, evidenziando il suo spirito combattivo ma anche la sua emotività e le sue incertezze.
Molto interessante, in particolare, il frammento che illustra una particolare dinamica del rapporto tra Asuka e Shinji, che consigliamo di vedere. Purtroppo, il video è al momento in giapponese, in attesa di eventuali adattamenti.