Neon Genesis Evangelion: il cortometraggio del 30° anniversario è ora visibile gratis su YouTube

Un approfondimento su Asuka

Il video in questione è trapelato attraverso diversi canali in precedenza, principalmente perché alcuni fan hanno ripreso la proiezione speciale che era stata fatta presso la Stage Area dell'evento dedicato al 30° anniversario della serie, portando Studio Khara a prendere una posizione netta contro questi leak.

Per tagliare la testa al toro, alla fine l'intero cortometraggio risulta ora visibile attraverso il canale ufficiale di Studio Khara su YouTube e potete vederlo riportato proprio qui sopra.

Si tratta di una sorta di puntata speciale della serie lunga circa 15 minuti e incentrata soprattutto su Asuka, in grado di gettare luce su alcuni retroscena e alcuni elementi più nascosti del personaggio, evidenziando il suo spirito combattivo ma anche la sua emotività e le sue incertezze.

Molto interessante, in particolare, il frammento che illustra una particolare dinamica del rapporto tra Asuka e Shinji, che consigliamo di vedere. Purtroppo, il video è al momento in giapponese, in attesa di eventuali adattamenti.