Il nuovo film di Gundam ha fatto crescere gli ascolti di una canzone dei Guns N’ Roses del 12.166%

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe di Bandai Namco Filmworks è l'ultimo film della celebre serie animata giapponese creata da Yoshiyuki Tomino, che sta registrando un enorme successo in patria, tanto da essere riuscito a incassare più di 9 milioni di euro in soli 11 giorni. Chiaramente, la risonanza del film ha prodotto anche degli effetti collaterali, come un ritorno di fiamma per "Sweet Child O' Mine" dei Guns N' Roses , una canzone del 1987 che ha registrato un aumento degli ascolti del 12.166% sul solo iTunes Store, come riportato da Rolling Stone Japan. Sì, la percentuale non è un errore.

Rinnovato interesse

Il brano è salito fino alla posizione #18 nella classifica dei singoli di iTunes, mentre gli streaming su piattaforme come Spotify sono aumentati del 410% rispetto alla settimana precedente. Non solo: l'album di debutto della band, Appetite for Destruction (che include "Sweet Child O' Mine"), ha raggiunto la sedicesima posizione nella classifica degli album della piattaforma di Apple ed è comparso nella Top 200 di Shazam.

Il motivo del rinnovato interesse è che Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe non solo utilizza la canzone come tema dei titoli di coda, ma questo dettaglio è stato mantenuto completamente segreto fino alla première, facendo impennare immediatamente l'interesse generale.

Bandai Namco aveva annunciato fin da subito che avrebbe utilizzato "Snooze" di SZA come brano di apertura del film, ma non la presenza della canzone dei Guns N' Roses, che è stata quindi una sorpresa totale. Una volta svelato il segreto, lo studio ha pubblicato il 2 febbraio un video promozionale ufficiale con la canzone. Fate però attenzione, perchè anticipa il finale del film (per questo lo mettiamo quasi in chiusura di notizia). Insomma, premete il tasto play proprio se siete convintissimi di volerlo vedere e non vi preoccupate di conoscere in anticipo cosa vi aspetta.

Per il resto, vi ricordiamo che Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe arriverà anche in occidente. Comunque sia, per adesso non ci sono date da comunicare.