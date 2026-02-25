I nuovi Ghost in the Shell e Ken il Guerriero saranno visibili su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si è accaparrata i diritti per le nuove serie animate di Ghost in the Shell e Ken il Guerriero, che potranno dunque essere viste su tale servizio di distribuzione video in tutto il mondo, tranne Cina e Russia, in base a quanto riferito di recente.
In una mossa che rientra nel piano di Prime Video di diventare "la destinazione preferita per i contenuti anime in tutto il mondo", a detta dei dirigenti della piattaforma, viene intanto annunciato che sono stati acquisiti i diritti per la nuova serie di Ghost in the Shell e per il remake (o reboot) di Fist of the North Star: Hokuto No Ken, noto anche come Ken il Guerriero, dalle nostre parti.
La manovra rientra in un programma preciso riguardante gli anime, "una categoria che sta conoscendo davvero una crescita esplosiva", come spiegato da Gaurav Gandhi, VP di Prime Video.
Il ritorno di grandi classici modernizzati
Ricordiamo che Ghost in the Shell è una serie animata prodotta da Science Saru, nuovo adattamento sul capolavoro cyberpunk di Masamune Shirow che promette di essere particolarmente fedele al materiale originale, almeno dal punto di vista del design e della caratterizzazione.
L'uscita del nuovo Ghost in the Shell è prevista per luglio 2026 almeno per quanto riguarda il mercato giapponese, ma nello stesso periodo dovrebbe dunque essere visibile in tutto il mondo attraverso Prime Video.
Per quanto riguarda Ken il Guerriero, dovrebbe trattarsi di una sorta di remake in occasione del 40° anniversario interamente ridisegnato, mischiando la tecnica tradizionale con la computer grafica, realizzata da TMS Entertainment e prodotta da Warner Bros. Japan.
L'uscita della nuova serie di Hokuto no Ken non è ancora stata precisata, ma dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2026 e, a quanto pare, sarà visibile anche questa su Prime Video.