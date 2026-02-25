I nuovi Ghost in the Shell e Ken il Guerriero saranno visibili su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si è accaparrata i diritti per le nuove serie animate di Ghost in the Shell e Ken il Guerriero, che potranno dunque essere viste su tale servizio di distribuzione video in tutto il mondo, tranne Cina e Russia, in base a quanto riferito di recente.

In una mossa che rientra nel piano di Prime Video di diventare "la destinazione preferita per i contenuti anime in tutto il mondo", a detta dei dirigenti della piattaforma, viene intanto annunciato che sono stati acquisiti i diritti per la nuova serie di Ghost in the Shell e per il remake (o reboot) di Fist of the North Star: Hokuto No Ken, noto anche come Ken il Guerriero, dalle nostre parti.

La manovra rientra in un programma preciso riguardante gli anime, "una categoria che sta conoscendo davvero una crescita esplosiva", come spiegato da Gaurav Gandhi, VP di Prime Video.