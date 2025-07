Con il primo teaser del nuovo anime di Ken il Guerriero, Fist of the North Star, si torna a premere tsubo

Warner Bros. ha pubblicato il primo teaser trailer di Fist of the North Star , il nuovo adattamento anime del leggendario manga di Buronson, con disegni di Tetsuo Hara. La serie è arrivata dalle nostre parti negli anni 80 come Ken il Guerriero , ottenendo un enorme successo. Insomma, si torna a premere tsubo in allegria facendo scoppiare tutti i cattivi.

Il teaser trailer

Il trailer mostra alcuni momenti iconici dell'anime, riletti in chiave moderna. Vediamo quindi l'esplosione di una bomba atomica, una banda di motociclisti che massacra alcuni sopravvissuti, Shin, Ken che esegue alcune delle sue celebri mosse, come spaccare il suo vestito gonfiando i pettorali, Bat e Rin (i nomi originali giapponesi), diventati da noi Bart e Lynn.

Vengono svelate anche i nomi di alcuni doppiatori giapponesi: Kenshiro sarà doppiato da Shunsuke Takeuchi, Bat sarà doppiato da Daiki Yamashita e Rin sarà doppiata da M・A・O.

La storia è sempre quella: "Siamo alla fine del XX secolo: il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche, sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta."

La descrizione del video dà anche un po' di contesto: Hokuto no Ken, il leggendario manga nato dalla penna di Buronson e dalla matita di Tetsuo Hara. Serializzato per la prima volta nel 1983 su "Weekly Shonen Jump", quest'opera ha catturato il cuore dei lettori fin dall'inizio grazie alla sua straripante potenza grafica, all'ambientazione e al design dei personaggi, e alla storia del suo protagonista, Kenshiro, che sconfigge il male grazie alla micidiale arte marziale assassina, la Divina Scuola di Hokuto.

E ora, nel 2026 Ken il Guerriero, Fist of the North Star, rinascerà come una nuova serie anime, realizzata da uno staff e un cast completamente nuovi e con le più recenti tecnologie di animazione, per trasporre tutto il fascino dell'opera originale. La brutale saga di uomini che lottano per sopravvivere alla fine del secolo torna per incidere una nuova leggenda nell'era Reiwa.