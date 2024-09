Il film di Ken il Guerriero torna al cinema per festeggiare i 40 anni della serie

Mai, mai scorderai l'attimo in cui entrasti al cinema il 14, 15 e 16 ottobre 2024 per vedere sul grande schermo Ken il Guerriero - Il film. L'aria s'incendiò e poi silenzio (anche perché quelli che parlano durante i film sono fastidiosi). Yamato Video ha annunciato come un fulmine dal cielo l'evento speciale dedicato alla serie creata da Tetsuo Hara e Buronson, per festeggiarne il 40° anniversario.