Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai primi giochi di luglio, con Tony Hawk's Pro Skater e Legend of Mana

Ci troviamo in un luglio caldo, ma decisamente burrascoso sul fronte videoludico, in particolare per quanto riguarda Microsoft che ha recentemente dato il via a una manovra che ha squassato tutto l'ambiente Xbox. Come abbiamo visto, i 9.000 licenziamenti hanno portato a conseguenze devastanti nei team di Xbox Game Studios, cosa che chiaramente avrà un qualche impatto a lungo termine sulla produzione dei giochi per Game Pass, ma per il momento ovviamente gli effetti ancora non si vedono e questo mese prosegue con il ritmo standard degli aggiornamenti al catalogo del servizio. Diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo nella prima parte di luglio 2025 su Game Pass.

Si tratta di una mandata non particolarmente ricca in termini di quantità, ma con alcune novità di sicuro interesse per ogni livello di abbonamento.

Già nei primi di luglio abbiamo visto arrivare alcuni giochi annunciati con la seconda ondata di giugno, ovvero Little Nightmares 2 e Rise of the Tomb Raider, messi a disposizione proprio all'inizio del mese, ma si prosegue con altre uscite che occupano le prime due settimane, in attesa dell'annuncio dei giochi successivi in arrivo nella seconda parte di luglio. Siamo in mezzo a giorni alquanto irrequieti per quanto riguarda Xbox e non solo, visto che l'industria sta subendo notevoli colpi, ma cerchiamo comunque di effettuare la consueta panoramica sui giochi in arrivo.