Legend of Mana Remastered, la recensione

Ora tocca a Legend of Mana, uscito su PlayStation a cavallo tra il 1999 e il 2000 solo nei territori giapponesi e statunitensi. Questa riedizione, quindi, potrebbe essere la vostra occasione per recuperare un controverso gioiellino, e nella nostra recensione di Legend of Mana Remastered vi spiegheremo il perché.

C'è stato un tempo in cui bisognava aprire ogni articolo sui giochi della serie Mana con una digressione sul franchise, magari spiegando le divergenze nei titoli rispetto alle versioni giapponesi, dato che era poco conosciuta dalle nostre parti e solo i giocatori che avevano vissuto gli anni '90 conoscevano l'importante eredità di Seiken Densetsu. Complice una Square Enix che non si è mai sforzata di promuovere la serie anche in Europa, finché non ha cominciato a sfornare un remake dopo l'altro, com'è successo con Trials of Mana lo scorso anno.

Una storia che è un puzzle

Legend of Mana Remastered si svolge nel mondo di Fa'Diel, una terra tormentata da secoli di guerra in cui le differenti specie hanno cercato di mettere le mani sui resti dell'Albero del Mana, tramutati in manufatti magici dopo che è misteriosamente bruciato. Ora che a Fa'Diel è tornata una relativa tranquillità, il giocatore si cala nei panni di un protagonista silenzioso e anonimo, col preciso obiettivo di ripristinare l'albero sacro. Legend of Mana non ha una storia vera e propria. In effetti, ne ha tante. Il titolo Square Enix è una specie di raccolta di fiabe in cui il filo conduttore è subordinato a tutti gli altri racconti, micro-storie che caratterizzano il mondo e i suoi abitanti, incrociandosi indirettamente.

Questo è al tempo stesso un pregio e un difetto. È un pregio per come è strutturata la narrativa, che si presta meravigliosamente alla rigiocabilità, come vedremo tra poco, ma è anche un difetto perché la progressione ha un carattere tutt'altro che lineare che conferisce alla storia un tono nonsense.

Legend of Mana Remastered, un'immagine del gioco.

Una partita a Legend of Mana segue essenzialmente tre trame importanti e distinte, ma il giocatore deve completare soltanto i passaggi chiave in almeno una di esse per sbloccare la missione finale che conduce ai titoli di coda, magari senza neppur aver cominciato le altre sottotrame o le missioni secondarie sparse per il mondo di gioco. In questo senso, Legend of Mana è un titolo che si può completare in poche ore, ma ne possono servire molte, moltissime di più per scoprire ogni sottotrama, personaggio o scenario.

Ne vale la pena, un po' perché il titolo diretto da Koichi Ishii è sorprendentemente ricco di contenuti, un po' perché l'immaginario di Fa'Diel è davvero strepitoso. La varietà di razze, ambientazioni e nemici è incredibile, e alcuni design sono tra i più folli e originali che si siano più visti in un prodotto Square Enix. I peculiari scenari disegnati a mano e colorati ad acquerello sdoganarono uno stile che all'epoca si vide soltanto in SaGa Frontier 2, prima di sparire per anni ed essere riesumato raramente in titoli come Bravely Default II.

Legend of Mana Remastered, un'immagine del gioco.

La versione rimasterizzata restituisce dignità e vanto a queste piccole opere d'arte grazie alla nuova risoluzione e al formato video, preservando al contempo la pixel art che contraddistingue i personaggi e i nemici, normalissimi sprite 2D che si muovono negli scenari. Purtroppo su un pannello di grandi dimensioni - come quello su cui abbiamo testato il gioco in versione PlayStation 4 - gli sprite appaiono sgranati, ma sfoggiano sempre ottime animazioni a 60 fotogrammi al secondo e un'effettistica più definita quando lanciano magie o attacchi speciali.

Non è l'unica novità sul fronte tecnico. Yoko Shimomura ha riarrangiato la colonna sonora originale che aveva firmato all'epoca, ed è possibile scegliere tra le nuove tracce e quelle vecchie in qualsiasi momento dal menu delle opzioni. Square Enix ha poi apportato alcuni miglioramenti alla qualità della vita in generale, implementando il salvataggio automatico e quello rapido, un album di illustrazioni e una nuova interfaccia più chiara e pulita.