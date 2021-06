LEGO Super Mario, trailer di Luigi e la modalità a 2 giocatori, disponibile da agosto

Nintendo e LEGO hanno pubblicato un nuovo trailer di LEGO Super Mario. Le due compagnie, infatti, hanno aperto i preorder di LEGO Luigi, e della modalità a 2 giocatori. Questo primo, grande aggiornamento di LEGO Super Mario sarà disponibile a partire dal 1 agosto 2021.

Per la prima volta si avrà la possibilità di collegare LEGO Mario e LEGO Luigi, vivendo nuovissime avventure per 2 giocatori nell'universo di LEGO Super Mario. Questa nuova funzione permetterà a due giocatori di godersi l'universo di LEGO Super Mario simultaneamente, per nuove avventure costruite con i mattoncini.

Una volta connessi via Bluetooth, è possibile vivere emozioni moltiplicate per 2 con LEGO Mario e LEGO Luigi (o qualsiasi combinazione delle due figure).

"Per noi si tratta di incoraggiare il continuo sviluppo creativo e prolungare il tempo del divertimento. Con l'annuncio di oggi, non vogliamo semplicemente condurre LEGO Mario, LEGO Luigi e i loro amici e nemici in un nuovo mondo interattivo, per un divertimento senza fine; ciò che ci entusiasma è espandere la loro esperienza di gioco, insieme all'universo di LEGO Super Mario, con ulteriori nuovi set e personaggi che speriamo appassioneranno i fan", dichiara Simon Kent, Creative Lead, LEGO Super Mario.

Il set Avventure di Luigi - Starter Pack è l'ultima estensione della linea di prodotti LEGO Super Mario: il risultato di una partnership unica con Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. I giocatori potranno mettere le mani su Luigi con il LEGO Super Mario Avventure di Luigi - Starter Pack a partire dal 1° agosto.

Oltre a svelare la nuova modalità Bluetooth a 2 giocatori, il Gruppo LEGO sta introducendo anche quattro nuovi set di espansione, due nuovi Power-Up Pack e dieci nuovi Pack Personaggi. I quattro nuovi set di espansione sono composti da costruzioni altamente coinvolgenti per i bambini per espandere i loro Starter Pack, presentando elementi che sono adatti sia al gioco singolo che al gioco di squadra, e quindi ideali per la raccolta di monete extra.

Il set di espansione "Il Veliero Volante di Bowser" è disponibile per il pre-ordine da oggi. Il set dà ai fan la possibilità di costruire per la prima volta un nuovo emozionante livello all'interno dell'universo, affrontando la famigerata nave volante. Gli appassionati potranno combattere contro Kamek, un Goomba e una Chiave Rocky, e poi contro la nave stessa! Inoltre, quest'ultima, potrà essere disposta in "modalità volo" o ripiegata in "modalità rotta".

Gli altri nuovi prodotti introdotti oggi includono: Mario Rana e Mario Ape Power-Up packs, che permettono ai giocatori di variare il gioco e vestire LEGO Mario nei suoi simpatici abiti da rana e da ape e un set di espansione Torre del Boss Sumo Bro, dove i bambini possono usare la loro figura LEGO Mario e/o LEGO Luigi per abbattere la Topple Tower - divertente sia per giocare da soli, che per giocare con amici e familiari.

LEGO Luigi

L'elenco completo dei prodotti annunciati oggi sono:

• 71391 Il veliero volante di Bowser, Pack di espansione (disponibile per il pre ordine da oggi) (99.99€)

• 71388 Torre del Boss Sumo Bro, Pack di espansione (29.99€)

• 71389 Il mondo - cielo di Lakitu, Pack di espansione (39.99€)

• 71390 L'abbattimento dei Reznor, Pack di espansione (69.99€)

• 71392 Mario Rana Power-Up Pack (9.99€)

• 71393 Mario Ape Power-Up Pack (9.99€)

• 71394 Pack Personaggi - Serie 3 (10 Pack Personaggi collezionabili, inclusi Galoomba, Parachute Bob-omb, Crowber, Boo, Amp, Torpedo Ted, Bony Beetle, 1-Up Mushroom, Scuttlebug e Swoop) (3.99€)

Il set LEGO Super Mario Avventure di Luigi - Starter Pack e Il Veliero Volante di Bowser sono disponibili per il pre-ordine dal 1° agosto 2021 nei LEGO store, su LEGO.com e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo.